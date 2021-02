Ce disque dur interne 2 To avec 210 Mo/s au compteur est à moins de 50 €

Le disque dur interne Seagate BarraCuda se fera une joie d'accueillir votre bibliothèque de jeu sur PC avec sa capacité de 2 To et sa vitesse rapide de 7 200 tr/min. Il est en ce moment disponible à prix réduit pour les soldes et passe de 69 à seulement 49 euros sur Cdiscount.

Un SSD de 2 To est encore assez cher aujourd’hui. Pour stocker de nombreux fichiers volumineux tels que les jeux vidéo de plus de 100 Go votre bibliothèque Steam ou Epic Games, il vaut donc mieux se tourner vers les disques durs classiques pour bénéficier du meilleur rapport capacité/prix possible. Par exemple, le HDD Seagate BarraCuda 2 To passe sous les 50 euros pour les soldes.

En bref

La grosse capacité de 2 To

Débits de transfert jusqu’à 210 Mo/s

Uniquement compatible avec les PC fixes

Au lieu de 69 euros habituellement, le disque dur interne Seagate BarraCuda 2 To (7 200 tr/min) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Le disque dur interne Seagate BarraCuda possède une capacité de stockage allant jusqu’à 2 To. Il est alors le compagnon idéal de votre SSD, lequel héberge déjà votre système d’exploitation comme Windows ou Linux, pour ainsi stocker tous les fichiers que vous souhaitez, en passant par vos photos, vidéos ou encore jeux vidéo.

Avec des dimensions de 149,99 x 101,6 x 20,17 mm pour un poids de 415 grammes, il faut savoir que ce disque dur interne n’est pas conçu pour se faufiler dans les entrailles d’un PC portable, uniquement dans un PC fixe qui dispose d’une baie compatible de 3,5 pouces.

Le transfert théorique est enfin de 6 Gb/s en SATA, mais vous ne les atteindrez évidemment pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Cependant, le HDD de Seagate est plutôt performant par rapport à d’autres références puisqu’il propose des débits de transfert allant tout de même jusqu’à 210 Mo/s. Même si un SSD reste trois fois plus rapide, cela reste un bon compromis pour installer de nombreux jeux sans dépenser une grosse somme.

Notez par ailleurs que le HDD Seagate BarraCuda 2 To est garanti pendant deux ans par le constructeur.

