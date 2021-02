Plus de 150 euros de réduction pour le Samsung Galaxy A51 sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy A51 est un bon smartphone milieu de gamme depuis son lancement, où son prix se rapproche désormais plus de l'entrée de gamme. On le trouve aujourd'hui à seulement 225 euros sur Cdiscount, alors que le géant coréen en demandait 379 euros à sa sortie.

Avec sa gamme Galaxy A, Samsung propose un smartphone qui convient à tous les budgets. Son A51 est sans aucun doute le plus équilibré de tous, grâce à une fiche technique alléchante pour son prix en comparaison de la concurrence. Son rapport qualité/prix devient d’ailleurs encore plus intéressant aujourd’hui avec cette réduction de plus de 150 euros sur son prix d’origine.

Un écran AMOLED de qualité

La bonne autonomie au quotidien

La polyvalence en photo avec 4 capteurs

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A51 est actuellement en promotion à seulement 225 euros en utilisant le code promo 25EUROS sur Cdiscount. L’offre est issue d’un vendeur tiers, mais le produit est directement livré depuis les entrepôts français de l’enseigne en ligne.

Le Samsung Galaxy A51 est un smartphone bien conçu. Même si son design borderless avec une bulle dans l’écran n’est plus tellement original en 2021, il reste un produit agréable à regarder et surtout confortable en main. De plus, il intègre un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+, donc avec un contraste infini que l’on ne retrouve pas sur d’autres smartphones au même prix.

Toujours en gardant en tête son prix, le A51 est plutôt un bon photophone. Il accueille un module quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels pour toujours plus de polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le zoom ou encore le mode macro. La qualité est globalement au rendez-vous, bien qu’on peut lui reprocher la présence d’un bruit numérique pour les clichés capturés avec une faible luminosité.

Il est ensuite performant grâce à la puce Exynos 9610 épaulée par 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus puissante des configurations de son segment, mais cela reste suffisant pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide tout en ayant la possibilité de lancer quelques parties de jeux en 3D. Pour avoir un ordre d’idée, la puissance de ce téléphone est plus ou moins similaire aux smartphones équipés d’un Snapdragon 712.

Pour finir avec l’autonomie, il faut dire que le Galaxy A51 fait partie des bons élèves grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Cette capacité lui permet d’offrir une utilisation de 1 jour et demi environ, selon l’utilisation. De plus, il est compatible charge rapide jusqu’à 15 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 % en 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A51.

