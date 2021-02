Samsung Galaxy A20e : un smartphone compact de 5,8 pouces à seulement 159 €

Les smartphones de moins de 6 pouces de diagonale d'écran sont encore assez rares, mais voici le plus abordable du moment : le Samsung Galaxy A20e. Son prix est de seulement 159 euros sur Cdiscount.

Le Samsung Galaxy A20e n’est clairement pas le plus performant des smartphones de la catégorie entrée de gamme, mais c’est sans aucun doute le plus compact. Vous allez aimer l’avoir en main, surtout quand vous vous rendrez compte que votre pouce atteindra sans effort chaque recoin de l’écran. Vous allez aussi aimer son petit prix.

En bref

Le format compact

L’autonomie dans la moyenne

L’interface One UI toujours aussi agréable à utiliser

Au lieu de 189 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A20e est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 159 euros sur Cdiscount.

Avec des dimensions de 69,7 x 147,4 x 8,4 mm, le Samsung Galaxy A20e est smartphone qui a la particularité de proposer un format compact agréable en main. Son écran, IPS LCD affichant une définition HD+ de 1 560 x 720 pixels, ne s’étend d’ailleurs que sur une petite diagonale de 5,8 pouces seulement. Un excellent point pour les petites mains donc.

Si ce n’est ensuite pas un champion, son autonomie reste très convaincante. Grâce à sa fiche technique peu gourmande, la batterie de 3 000 mAh du smartphone coréen peut facilement tenir toute une journée, voire un peu plus si l’utilisation est modérée. Il propose même un port USB-C pour se recharger rapidement jusqu’à 15 W.

Ce n’est pas non plus un smartphone très performant. Le Galaxy A20e est équipé du Exynos 7884 avec 3 Go de RAM. Cette configuration montre vite ses limites avec les jeux, aussi bien 2D que 3D. Par ailleurs, l’expérience utilisateur sera quelques fois au ralenti si vous laissez trop d’applications ouvertes en fond. Ceci étant dit, l’excellente interface One UI de Samsung est toujours aussi agréable à utiliser au quotidien, et surtout simple à manier pour les novices.

En ce qui concerne la photo, son double capteur 13 + 5 mégapixels à l’arrière ne fera pas de miracles. À l’intérieur, de nuit ou sur une cible en mouvement, le résultat sera toujours assez flou. Il suffira toutefois pour prendre un cliché avec des conditions lumineuses parfaites, c’est-à-dire en plein jour avec un beau soleil. Même constat pour la caméra frontale de 8 mégapixels.

Notez d’ailleurs que le Samsung Galaxy A20e propose une capacité de stockage de 32 Go, extensible via microSD. Un port jack 3,5 mm est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy A20e.

