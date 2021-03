Samsung Galaxy S20+ : baisse de prix de 330 € pour cet ancien flagship

Suite à la sortie des nouveaux S21, les modèles précédents voient leur prix chuter. C’est le cas du Samsung Galaxy S20+ dans sa version 4G, qui passe de 1 009 à 679 euros sur le site Rue du Commerce. La version 5G est également en promotion, mais chez Amazon.

Les nouveaux Galaxy S21 sont désormais disponibles, mais ils ne sont pas encore en promotion. Pour faire une bonne affaire, il faut alors se tourner vers la génération précédente qui offre des caractéristiques performantes à prix réduit. Le très bon Samsung Galaxy S20+ profite en ce moment d’une baisse de prix de plus de 300 euros.

En bref

L’écran AMOLED 120 Hz

Le combo Exynos 990 + 8 Go de RAM

4 capteurs photo : 64 + 12 + 12 mégapixels + ToF

Au lieu de 1 009 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20+ avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros sur Rue du Commerce.

Vous pouvez également retrouver la version 5G à 799 euros au lieu de 1 109, soit une économie de 310 euros sur Amazon. Un bon d’achat de 5 euros est offert en bonus.

Un an s’est écoulé depuis la sortie du S20+ et, ce dernier reste un très bon smartphone premium. Avec son écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces et sa définition QHD+, le Samsung Galaxy S20+ offre une qualité d’image incroyable. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz et l’expérience une fois en main est très agréable. Il est certifié IP68 et doté d’une protection Gorilla Glass 6 apposée sur l’écran.

Pour fonctionner efficacement, le S20+ est propulsé par le SoC Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour ce modèle 4G. Cette configuration est moins puissante que celle de Qualcomm, mais la différence est finalement infime. Puissant et réactif, le Samsung Galaxy S20+ est en mesure de faire tourner n’importe quelle application ou jeu 3D, sans souffrir de ralentissement.

L’autonomie était un point sensible, mais grâce à des mises à jour il gère mieux l’endurance au quotidien. Sa batterie de 4 500 mAh peut facilement tenir une journée complète, voire un peu plus selon votre utilisation. Il est également compatible avec la recharge rapide jusqu’à 25 W ainsi que la charge sans fil (et inversée).

Quant à la photo, le Galaxy S20+ s’appuie sur un module triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight). Les résultats sont remarquables, de jour comme de nuit. De plus, il offre une bonne polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, zoom, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 Plus.

