Ce SSD NVMe (format M.2) avec 1 To de stockage est le moins cher du moment

Ça y est, la technologie des SSD NVMe commence enfin à devenir abordable. Le PNY CS3030 1 To avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 3 500 Mo/s est aujourd'hui disponible à un excellent prix sur Cdiscount : seulement 107 euros.

Un SSD utilisant la technologie NVMe promet (beaucoup) plus de performances qu’un SSD SATA classique. De ce fait, l’un est bien souvent plus cher que l’autre, mais l’écart de prix entre les deux est aujourd’hui relativement faible. La référence CS3030 en 1 To de la marque PNY avoisine la centaine d’euros pour proposer l’un des meilleurs rapports capacité/vitesse/prix du moment.

En bref

Belle capacité pour ce prix

Les débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

La consommation énergétique assez faible

Au lieu d’un prix barré à 194 euros, le SSD NVMe (format M.2) PNY CS3030 de 1 To est actuellement disponible en promotion à seulement 107 euros sur Cdiscount, grâce au code promo « 10EUROS » à utiliser avant de procéder au paiement.

Pour en savoir plus 👇

En reprenant le design d’une barrette de RAM, le SSD NVMe PNY CS3030 — et tous les SSD NVMe M.2 d’ailleurs — propose un format compact particulièrement pratique pour l’installation. Une fois le PC hors tension, il suffit de le brancher à un port PCI Express, puis le SSD est directement prêt à l’emploi à l’allumage, tout comme lorsque l’on ajoute de la mémoire vive.

L’avantage des SSD NVMe par rapport aux SSD classiques est de plusieurs ordres. Tout d’abord, ils sont bien plus rapides. Quand un SSD SATA III atteint une vitesse moyenne de 600 Mo/s, le NVME CS3030 de PNY compatible PCI 3.0 peut monter jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture. C’est 6 fois plus rapide donc.

C’est tout simplement la solution idéale si vous jouez sur PC, car les temps de chargement seront drastiquement réduits. Ils sont ensuite plus économes en énergie.