Le prix de l’Apple Watch SE version 4G (40 mm) est en baisse sur Cdiscount

L'Apple Watch SE profite d'une promotion intéressante sur Cdiscount, dans sa version GPS + Cellular uniquement. On la trouve actuellement à 319 euros au lieu de 349, soit presque 10 % de remise immédiate.

Étant la montre connectée la plus abordable de la firme de Cupertino, l’Apple Watch SE profite d’un très bon rapport qualité/prix et se présente comme un excellent choix pour avoir un second écran pour son iPhone. D’autant plus avec une réduction de 30 euros sur le prix de la version compatible 4G.

En bref

Le design authentique d’Apple

L’écran OLED Retina de bonne qualité

L’autonomie confortable… pour une Apple Watch

Au lieu de 349 euros habituellement, l’Apple Watch SE GPS + Cellular en 40 mm – avec un boîtier un aluminium or et un bracelet sport prune – est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 319 euros sur Cdiscount.

Le produit sera livré dès le 19 avril prochain.

Pour en savoir plus 👇

L’Apple Watch SE a été lancée en septembre dernier en parallèle de la Series 6, le modèle haut de gamme de la montre connectée de la firme de Cupertino. Moins chère, elle fait forcément l’impasse sur quelques fonctionnalités pour réduire la facture finale, comme l’Always-On Display qui n’est pas disponible sur son écran OLED Retina de 1,78 pouce affichant une définition de 448 x 368 pixels. Ceci étant dit, il est tout de même de bonne facture.

Le look n’est en revanche pas différent des autres modèles plus premium. On retrouve bien évidemment ce format rectangulaire propre à Apple, où même la Digital Crown (la molette rotative latérale qui sert à naviguer) est toujours là, ainsi que les deux encoches haut-parleur sur le côté gauche et le micro à droite. C’est surtout en retournant le cadran de la montre que l’on remarque des différences, car ce modèle n’embarque pas les mêmes capteurs. Au revoir donc l’ECG pour l’électrocardiogramme et l’oxymètre pour connaître l’oxygénation du sang.

Ceci étant dit, l’Apple Watch SE est une montre connectée assez complète. Elle se concentre un peu moins sur la santé de son utilisateur, mais ne fait aucune concession pour le sport. Vous retrouverez toutes les fonctions des autres modèles, avec un suivi approfondi sur un grand nombre d’activités, en passant du vélo à la natation (étanche jusqu’à 50 mètres) et jusqu’aux sports en altitude grâce à son nouvel altimètre. Elle est également compatible Apple Pay et tourne actuellement sous Watch OS 7.

Elle n’est enfin pas aussi puissante que la Series 6 en embarquant la puce S5 de l’Apple Watch Series 5, mais a le mérite d’être plus endurante. Sans les nouveaux capteurs tels que l’oxymètre, l’ECG, ou même sans la fonctionnalité Always-On, la Watch SE offre une belle autonomie par rapport aux autres modèles de la Pomme. Elle est capable d’encaisser une journée entière et d’avoir encore de la batterie le lendemain.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple Watch SE.

