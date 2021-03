Le Fire TV Cube et d’autres produits Amazon n’ont jamais été aussi abordables

Avec les offres du printemps, Amazon propose beaucoup de ses produits Echo, Fire TV, Kindle et Ring à un prix qui est rarement tombé aussi bas que maintenant. Par exemple, le récent Fire TV Cube passe de 119 à seulement 69 euros grâce à une remise inédite de -42 %. Retrouvez toutes les autres offres à ne pas louper dans cet article.

Amazon possède de nombreux produits high-tech dans son catalogue et la plupart d’entre eux sont aujourd’hui en forte promotion à l’occasion des offres du printemps. Que ce soit la gamme Echo, Fire TV, Kindle ou Ring, elles proposent tous leurs appareils à un tarif presque jamais pratiqué auparavant. Voilà tout simplement de quoi s’équiper au meilleur prix !

Les offres des produits Amazon 🔥

Si vous souhaitez en savoir encore plus sur chacun de ces produits, nous vous invitons à lire leur description détaillée ci-dessous.

Tout savoir sur l’Amazon Echo Dot (4e gen)

L’Amazon Echo Dot 4 de 2020 ne prend plus la forme d’un petit galet, comme c’était le cas sur les anciennes générations, mais adopte cette fois-ci une forme sphérique un peu plus design et moderne. Elle est un peu plus imposante, mais n’en reste pas moins compacte avec ses dimensions de 100 x 100 x 89 mm. La bande lumineuse bleue qui s’active quand Alexa est sollicitée se trouve désormais en bas plutôt qu’en haut.

Cette nouvelle mini enceinte promet évidemment d’être plus performante que l’ancienne. Avec son haut-parleur de 41 mm, l’Echo Dot 4 est capable de proposer une expérience sonore avec des basses profondes et des aigus bien clairs, même si ce n’est pas la meilleure. Pour plus de puissance, vous pouvez par exemple connecter deux enceintes entre elles grâce à sa compatibilité multiroom, et ça fonctionne même avec l’Echo Dot 3. Il est également possible de la relier à un système audio déjà existant (barre de son, enceinte externe, etc.) via Bluetooth ou le port jack 3,5 mm.

Comment ne pas aborder le sujet Alexa lorsque l’on parle d’une enceinte connectée d’Amazon. C’est tout simplement l’assistant vocal le plus utilisé après Google Assistant. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Cela permet, entre autres, d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme commander votre Uber à la voix par exemple. Alexa est aussi très pratique si vous commandez souvent sur Amazon, car vous pourrez faire vos achats en parlant simplement à votre enceinte.

L’écosystème Amazon est par ailleurs compatible avec de nombreux objets connectés du quotidien, comme des ampoules, des prises électriques, des caméras et bien d’autres.

Notre test de l'Amazon Echo Dot 2020

Test de l’Amazon Echo Dot 2020 : une quatrième génération tout en rondeur

Les points clés de l’Amazon Echo Dot (4e gen)

Le multiroom

Le nouveau design sphérique

La qualité sonore supérieure à l’ancien modèle

Au lieu de de 59 euros, l’enceinte connectée Amazon Echo Dot (4e gen) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 29 euros sur Amazon.

Si vous recherchez une enceinte pour principalement écouter de la musique via Spotify ou sur un autre service de streaming, la meilleure solution sur la gamme Echo est sans aucun doute l’Echo Studio. Souvent comparée au Homepod, elle propose une excellente prestation audio pour ceux qui sont à la recherche d’une solution audio de qualité. Celle-ci est disponible à 169 euros au lieu de 199 euros sur Amazon.

Notre test de l'Amazon Echo Studio

Amazon Echo Studio

Tout savoir sur l’Amazon Fire TV Cube

Comme son nom l’indique, le Fire TV Cube d’Amazon prend la forme d’un… cube. Il propose des dimensions de 86,1 x 86,1 x 76,9 mm et existe uniquement en coloris noir. On remarque sur le dessus les quatre boutons habituels des enceintes Echo, pour couper les microphones, augmenter/diminuer le volume et lancer manuellement l’assistant Alexa. Si vous faites cette dernière action avec la voix, une bande s’illumine en bleu.

Derrière le boîtier, on note la présence de quatre ports : micro USB, infrarouge, HDMI 2.0 (pour de la 4K à 60 images par seconde) et l’alimentation. Cela offre quelques possibilités intéressantes, comme brancher le boîtier en Ethernet (RJ45) via l’adaptateur fourni pour une meilleure connexion, même si le Fire TV Cube est compatible Wi-Fi 5, ou encore d’utiliser le récepteur IR (également fourni) pour contrôler l’ensemble de votre système, en allant de votre téléviseur à lecteur Blu-Ray jusqu’à votre barre de son par exemple.

L’interface Fire OS – basé sur Android TV – est évidemment de la partie, avec l’accès à tous les services Amazon comme Prime Video, Amazon Music et consorts. Ceux-ci sont bien plus mis en avant, même s’il est évidemment possible d’accéder à des applications tierces telles que Netflix, Disney+, YouTube, Spotify ou encore Molotov TV via l’Amazon App Store. On note cependant quelques absents, comme MyCanal, ADN, Téléfoot et Salto. Ceci étant dit, l’interface est très fluide et les performances vidéos sont honorables avec la prise en charge du HDR (Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG) et du Dolby Atmos. Une fonction cast est également disponible pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou tablette.

Le boîtier agit aussi comme une enceinte connectée classique et Alexa vous entendra où que vous soyez dans la pièce grâce à ses 8 microphones. De plus, la puce ARM hexacœur avec 2 Go de RAM intégrée dans le Fire TV Cube prend en charge une bonne partie des calculs d’analyse pour accélérer le temps de réponse d’Alexa et la réactivité est clairement un de ses atouts. Cependant, les haut-parleurs situés en dessous ne sont pas incroyables, où l’expérience sonore est plus ou moins similaire à celle d’un Echo Dot.

Notre test de l'Amazon Fire TV Cube

Test du Amazon Fire TV Cube : il prend littéralement le contrôle de votre téléviseur

Les points clés de l’Amazon Fire TV Cube

Le cube tout-en-un

La fluidité dans l’interface

La réactivité des réponses d’Alexa

Le contrôle total du téléviseur par la voix

Au lieu de 119 euros, le Fire TV Cube est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 69 euros sur Amazon.

Tout savoir sur l’Amazon Echo Show 8

L’Amazon Echo Show 8 n’est pas différent de l’Echo Show 5. Lui aussi prend l’aspect d’une tablette avec une enceinte dans le dos. Il embarque également toutes les fonctionnalités liées à Alexa, mais avec un grand écran de 8 pouces à la place d’un plus petit de 5 pouces. Vous contrôlerez alors l’assistant par la voix, mais aussi du bout des doigts.

La dalle est de bonne facture et affiche une définition HD suffisante pour afficher de nombreuses informations. Il est possible de naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo, ou encore faire défiler ses souvenirs de vacances – comme le fait un cadre photo numérique, par exemple. L’Echo Show 8 est même capable de passer des appels vidéos, mais il y a un mais. Cette fonctionnalité ne fonctionne que si votre interlocuteur possède un Echo Show ou s’il a installé l’application Alexa sur son smartphone/tablette.

Ce produit est avant tout considéré comme un hub central pour votre maison connectée. Il sera donc possible de contrôler l’ensemble de vos objets connectés, que ce soit vos ampoules, vos prises électriques et bien d’autres. Notez d’ailleurs qu’il est possible de désactiver le microphone si vous préférez un usage au touché.

Les points clés de l’Amazon Echo Show 8

La bonne qualité de l’enceinte

Interagir avec Alexa grâce à l’écran

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

Au lieu de 129 euros, l’Amazon Echo Show 8 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros sur Amazon.

Tout savoir sur l’Amazon Kindle Paperwhite

La Kindle Paperwhite date de 2018, mais reste encore aujourd’hui une excellente référence dans le monde des liseuses. Elle embarque un écran e-ink de 6 pouces sans reflets et rétroéclairé pour lire de jour comme de nuit. Ce dernier affiche par ailleurs une définition allant jusqu’à 300 ppp pour donner l’illusion d’une qualité identique à une page imprimée sur du papier, même en plein soleil.

Ce modèle a la particularité d’être plus robuste que la version classique, puisque résistant à l’eau grâce à sa certification IPX8. Cela lui permet alors d’être immergé « accidentellement » dans de l’eau douce jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes. Concrètement, vous pourrez alors utiliser cette liseuse dans votre bain ou au bord de la piscine sans craindre pour l’appareil.

Son autonomie est également un point fort. La Paperwhite affiche une autonomie de plusieurs semaines, six exactement, à raison de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, d’après Amazon. Dans les faits, vous oublierez très vite de recharger cette liseuse, puisque même après plus de 3 semaines d’utilisation lors de notre test il restait encore 59 % de batterie.

On retrouve ensuite 8 Go de stockage pour stocker une belle collection d’e-books, lesquels sont téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5 millions de références. Quelques fonctionnalités intéressantes sont aussi au programme, avec par exemple la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux.

Notre test de l'Amazon Kindle Paperwhite

Test de l’Amazon Kindle Paperwhite 2018 : mon bouquin préféré

Les points clés de l’Amazon Kindle Paperwhite

Un écran 6 pouces avec une qualité papier

Pour des semaines de lecture

La certification IPX8

Au lieu de 129 euros, la Kindle Paperwhite avec 8 Go de stockage (compatible Wi-Fi) est disponible en promotion à seulement 89 euros sur Amazon.

Le modèle « sans publicités » coûte 10 euros de plus.

Tout savoir sur l’Amazon Kindle Oasis

La Kindle Oasis de 2019 est, quant à elle, la liseuse haut de gamme d’Amazon. Elle adopte un grand écran de 7 pouces avec une définition de 300 ppp pour un affichage encore plus fin que le modèle précédent. Elle dispose aussi d’un revêtement antireflet permettant de lire en plein soleil, tout en étant étanche (certification IPX8) si vous lisez dans votre baignoire, par exemple.

Elle possède de larges bordures autour de l’écran, mais c’est pour plus facilement la tenir en main. Elle accueille également deux boutons afin de changer de page du bout du pouce, donc vous n’aurez pas besoin d’utiliser votre deuxième main pour cela. Vous pourrez même l’utiliser en format paysage si vous le souhaitez. C’est aujourd’hui la seule Kindle à offrir cette possibilité !

Cette liseuse premium propose de nombreuses fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur, comme la possibilité d’ajuster la température de l’écran vers des tons plus chauds pour limiter la lumière bleue et favoriser l’endormissement. Cela peut se faire automatiquement ou à la main. Le rétroéclairage est par ailleurs plus performant que sur les autres modèles de la gamme Kindle grâce à 25 LED, et son intensité peut s’ajuster automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.

En ce qui concerne l’autonomie, elle peut tenir plusieurs semaines selon votre utilisation. Elle dispose enfin d’une capacité de stockage de 8 ou 32 Go selon le modèle choisi, de quoi stocker une grande collection d’e-books à lire où vous voulez et quand vous voulez. Il existe même un modèle 4G pour télécharger d’autres livres hors de votre domicile, ou en l’absence d’une connexion Wi-Fi.

Notre test de l'Amazon Kindle Oasis

Test de l’Amazon Kindle Oasis 2019 : vent de fraicheur sur les liseuses

Les points clés de l’Amazon Kindle Oasis

L’écran de 7 pouces à 300 ppp

La certification IPX8 et le filtre antireflet

Les diverses fonctionnalités pour améliorer le confort de lecture

La liseuse Kindle Oasis est actuellement disponible à trois prix différents : 179 euros pour le modèle WI-Fi + 8 Go (au lieu de 249) ; 209 euros pour le modèle Wi-Fi + 32 Go (au lieu de 279) et 269 euros pour le modèle 4G + 32 Go (au lieu de 339).

Tout savoir sur la Ring Video Doorbell 3

La sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 possède un design assez discret et passe-partout grâce à ses petites dimensions de 12,65 x 6,17 x 2,21 cm. Elle est surtout simple à installer, où il suffit tout bêtement de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Ring pour finalement la fixer au mur. Pas besoin de la relier à un carillon existant ni même de la brancher à l’électricité de votre maison/appartement comme certaines concurrentes.

L’application disponible sur iOS et Android est par ailleurs facile à utiliser. Elle s’affiche comme un visiophone pour voir votre interlocuteur lorsque celui-ci sonne à la porte, puis vous avez le choix de répondre par oui ou par non pour déclencher le micro. C’est très pratique à distance, mais sachez qu’il est également possible d’utiliser d’autres produits dotés d’un écran lorsque vous êtes chez vous, comme un Echo Show 5 par exemple. La sonnette Ring est donc compatible avec Amazon Alexa.

Ce modèle est l’un des plus récents et apporte bien évidemment des améliorations par rapport à son prédécesseur. La plus importante d’entre elles et sans aucun doute l’amélioration de la détection de mouvement pour la caméra. Il est désormais possible de personnaliser le tout en prédéfinissant des zones de détection afin de réduire les notifications erronées sur votre smartphone ou tablette, et ainsi améliorer la longévité de la batterie amovible de la sonnette. Comptez d’ailleurs 6 à 9 mois d’autonomie en fonction des usages.

Ce n’est pas tout, puisque la Ring Video Doorbell 3 améliore également sa connectivité Wi-Fi. Autrefois simple bande, la sonnette embarque désormais le double bande (2,4 GHz et 5 GHz) afin d’améliorer la compatibilité avec votre réseau domestique. La vidéo en qualité Full HD à 30 images par seconde devrait alors être stable dans tous les cas, même lorsque la vision nocturne est activée.

Les points clés de la Ring Video Doorbell 3

Qualité Full HD et vision nocturne

Détecteur de mouvements amélioré

Compatible Amazon Alexa

Au lieu de 199 euros, la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 129 euros sur Amazon.

On trouve également le modèle Ring Video Doorbell 3 Plus qui apporte la fonctionnalité Pre-Roll — qui permet de voir ce qu’il s’est passé 4 secondes avant la détection d’un mouvement — pour seulement 20 euros de plus.