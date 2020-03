Amazon déstocke son Echo Show 5 depuis l’arrivée d’un nouveau modèle

Mi-tablette mi-enceinte, l'Echo Show 5 propose une façon différente d'interagir avec l'assistant d'Amazon grâce à son écran de 5,5 pouces. On le trouve aujourd'hui à 59 euros au lieu de 89.

Amazon propose de nombreux produits pour profiter des avantages d’Alexa. On retrouve évidemment des enceintes connectées, mais aussi des écrans connectés pour communiquer différemment avec l’assistant. Le géant américain a tout récemment dévoilé son Echo Show 8, un nouveau modèle avec un plus grand écran. Une occasion en or pour se procurer l’ancien modèle à prix réduit.

En bref

La puissance de l’enceinte accrochée au dos

Une nouvelle façon d’interagir avec Alexa grâce à l’écran

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

Au lieu de 89 euros habituellement, l’Echo Show 5 est aujourd’hui disponible à 59 euros sur Amazon, soit une économie de 30 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

L’Amazon Echo Show 5 prend l’aspect d’une tablette, mais avec une enceinte greffée dans le dos. Il embarque toutes les fonctionnalités liées à l’assistant Alexa, mais ce nouveau produit de la gamme Echo offre bien plus de possibilités à l’utilisateur grâce à son écran de 5,5 pouces.

Il est alors possible de naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo, ou encore faire défiler ses photos de vacances – comme le fait un cadre photo numérique, par exemple. L’intérêt de l’écran est donc de pouvoir interagir autrement que par la voix avec l’assistant, même si vous pouvez tout de même utiliser vos cordes vocales pour parler avec Alexa. Si le micro vous dérange, un simple bouton permet de le désactiver.

De plus, si vous avez déjà des équipements Echo à la maison, l’Amazon Echo Show s’intègre parfaitement. Malheureusement, les usages restent limités, notamment avec l’impossibilité d’accéder aux applications YouTube et Netflix.

Nous n’avons pas testé ce modèle, mais vous pouvez toujours lire notre test complet de l’Amazon Echo Show 2 pour en savoir un peu plus sur les différents usages.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Echo Show 5.

Découvrez notre guide d’achat

Vous préférez les enceintes connectées ? Voici notre guide dédié !