Jusqu’à 60 % de réduction sur les Echo Dot : Boulanger vous aide pour la dernière ligne droite avant Noël

En ce moment, Boulanger propose jusqu'à 60 % d'économie sur les Echo Dot dans le cadre de promotions massives sur les produits Amazon. On vous explique tout.

En sus de son activité commerçante en ligne, Amazon propose désormais de nombreux services et produits qu’elle a développés en son nom. Enceintes connectées, liseuses et autres dongle HDMI estampillés Amazon sont désormais monnaie courante et équipent de nombreux foyers.

Pour la fin d’année, Boulanger vous propose des soldes massives sur ces produits, et en particulier sur les enceintes connectées de la gamme Echo Dots. Suivez le guide.

Les promotions Amazon en bref :

Découvrez l’assistant vocal qu’il vous faut avec la gamme Amazon Echo Dot à partir de 19,99 euros

Sortie en 2016, la première Echo Dot se présente comme une version plus compacte de l’Amazon Echo classique, afin de s’intégrer le plus discrètement possible à votre intérieur. Exception faite de ce changement de design, l’Echo Dot possède toutes les caractéristiques de sa grande sœur, puisqu’il s’agit d’une enceinte connectée avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon.

Contrôlée par la voix, elle peut être utilisée dans toute la maison pour diriger vos appareils connectés (Philips Hue, Netatmo, etc), demander des renseignements (météo, informations), passer des appels vers un autre Echo ou bien par exemple diffuser de la musique. Sachez enfin que depuis sa seconde version, l’Echo Dot à la particularité de pouvoir fonctionner de manière synchronisée avec d’autres appareils de la gamme Echo, pour offrir une plus large couverture au sein de votre domicile.

Pour la troisième version de son Echo Dot, Amazon a décidé d’opérer un changement de design en habillant son enceinte d’un tissu à grosse maille particulièrement seyant. Une manière de rendre cet appareil plus esthétique en abandonnant l’habillage plastique brut des précédents Echo Dot. L’Echo Dot 3 est actuellement vendu 19,99 euros chez Boulanger, au lieu de 49,99 euros habituellement, soit une belle réduction de 60 %.

C’est en septembre 2020 qu’Amazon a sorti la quatrième version de l’Echo Dot, avec un nouveau changement de design à la clef. L’Echo Dot 4 abandonne en effet la forme de palet pour devenir une sphère revêtue de tissu, pour un résultat très esthétique. L’Echo Dots 4 est disponible pour 29,99 euros au lieu de 59,99 euros en temps normal.

Boulanger vous propose aussi de découvrir un pack comprenant l’Echo Dot 4 et deux ampoules connectées Philips Hue E27 White Ambiance pour 39,99 euros. Une offre sympathique pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure de la maison connectée.

Protégez votre habitation avec la caméra de sécurité Blink Outdoor et l’Echo Show 5 à 74,99 euros

Malgré son nom, la Blink Outdoor est une caméra qui peut s’installer à l’extérieur comme à l’intérieur afin de surveiller votre habitation. Très simple à installer comme à configurer (elle est sans fil et fonctionne avec deux petites piles AA), la Blink est taillée pour résister à toutes les intempéries et offrir une image parfaite en toutes circonstances. Grâce à son application, vous pourrez très facilement consulter les images prises par la caméra sur votre smartphone, y compris de nuit grâce à la vision nocturne infrarouge. Vous pourrez aussi entendre tout ce qui se passe dans le champ de vision de cette caméra grâce aux micros bidirectionnels qu’elle contient.

Caméra connectée oblige, la Blink Outdoor est aussi compatible avec Alexa et c’est pourquoi ce pack comporte aussi une enceinte connectée Amazon Echo Show 5 de deuxième génération. Capable de répondre à la moindre de vos demandes comme n’importe quelle enceinte de la gamme Echo, elle se démarque par un écran tactile de 5,5 pouces et la présence d’une caméra 2 mégapixels. Extrêmement pratique, cet écran vous permettra d’afficher très simplement les images capturées par la Blink Outdoor.

Le pack comprenant la caméra connectée Blink Outdoor et l’Echo Show bénéficie actuellement d’une belle promotion qui le fait passer de 204,98 euros à 74,99 euros, soit une économie de 130 euros.

Streamez tous vos contenus sur votre téléviseur avec le Fire TV Stick Lite à 18,99 euros

Le Fire TV Stick Lite d’Amazon est une solution aussi simple que pratique pour transformer n’importe quel téléviseur en plateforme de diffusion de contenus. En connectant cette petite clef USB à un port HDMI et à internet, vous pourrez très simplement streamer le contenu de votre téléphone ou d’un service de SVoD sur votre écran. Le Fire TV Stick Lite vous permet de diffuser des contenus en Full HD.

Livré avec une télécommande qui vous permet de tout contrôler simplement, le Fire TV Stick Lite jouit aussi de 8 Go de stockage interne afin que vous puissiez y héberger vos contenus, entre vidéos, photos et applications (y compris quelques jeux Android).

À l’occasion de ses promotions de fin d’année, Boulanger vous propose une réduction de 36 % sur le Fire TV Stick Lite, qui tombe donc à 18,99 euros.

Emportez votre bibliothèque partout avec le Kindle 6 pouces à 64,99 euros

Avec sa Kindle, Amazon propose une liseuse qui mise sur la simplicité et l’efficacité. Légère et résistante, elle se manipule d’une seule main pour un confort d’utilisation maximal. Le confort de lecture n’est pas en reste grâce à un écran tactile de 6 pouces utilisant des polices optimisées, et équipé d’une technologie anti-reflet. Nouveau modèle oblige, la Kindle dispose désormais d’un rétroéclairage qui vous permet de lire aussi bien de jour que de nuit.

Avec 8 Go de stockage, la Kindle peut embarquer des milliers de livres et magazines que vous pourrez acheter dans la boutique dédiée. Vous pourrez même trouver un abonnement vous donnant accès à plusieurs millions de titres à télécharger. Enfin, l’excellente autonomie de cette Kindle vous permet de vous lancer sans réfléchir dans d’intenses sessions de lecture sans que vous ayez à recharger votre liseuse. Une aubaine pour les gros lecteurs !

Proposée habituellement pour 79,99 euros, la liseuse Amazon Kindle 6 pouces bénéficie actuellement d’une réduction de 15 euros chez Boulanger, ce qui fait descendre son prix à 64,99 euros.