L’excellent stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 n’a jamais été aussi peu cher

Si vous cherchez un stabilisateur de qualité pour filmer avec votre téléphone, la marque DJI reste l'un des grands spécialistes en la matière. Son Osmo Mobile 3 est disponible sur le site de Boulanger au prix inédit de 68 euros en utilisant un code promotionnel.

La marque DJI s’est avant tout spécialisée dans les drones ainsi que dans les accessoires high tech, et les stabilisateurs mobiles du spécialiste chinois font partie des meilleurs du marché. Son DJI Osmo Mobile 3 en est un bel exemple malgré l’arrivée de son successeur et reste une valeur sûre pour profiter du savoir-faire de DJI sans payer le prix fort. D’autant plus avec une réduction de 41 euros sur son prix d’origine.

Le DJI Osmo Mobile 3 en bref

Pliable et pratique à transporter

Plus de facilité pour l’utiliser à une main

Les nombreuses fonctionnalités via l’application

Le DJI Osmo Mobile 3 est souvent trouvable aux alentours de 80 euros en promotion, mais son prix n’est jamais descendu en dessous, enfin jusqu’à aujourd’hui. C’est sur le site de Boulanger que le stabilisateur est proposé à 68 euros en utilisant le code promo VIP15 lors de la commande.

Pour en savoir plus sur le DJI Osmo Mobile 3 👇

Le DJI Osmo Mobile 3 reprend le design qui a fait le succès de son prédécesseur tout en apportant quelques innovations. Tout d’abord, ce stabilisateur sur 3 axes est désormais pliable pour faciliter le rangement et le transport. L’appareil est également plus pratique, car l’ensemble les boutons de contrôles sont accessibles directement au pouce.

Globalement, l’ergonomie du stabilisateur a totalement été repensée par rapport à son prédécesseur. Par exemple, le port de recharge et les ports audio du téléphone sont mieux accessibles afin d’utiliser le tout de façon plus autonome. Dji annonce environ 15h d’autonomie même si cela peut fortement baisser en fonction de l’utilisation.

Le DJI Osmo Mobile 3 est pensé pour être utilisé en plus de son application dédiée donnant lieu à diverses fonctionnalités comme l’ActiveTrack qui suit automatiquement le sujet de votre choix ou le mode Hyperlapse qui permet de réaliser des vidéos en accéléré. Le nouveau mode story permet quant à lui de réaliser des montages rapides avec de l’audio et des filtres. Le mode de rotation rapide quant à lui est prévu pour les créateurs de contenu, car il permet de passer d’une vue portrait à paysage en un seul geste.

Notez que le DJI Osmo Mobile 3 est compatible avec tous les smartphones et iPhone, à condition que leur poids soit compris entre 170 et 230 grammes et que leurs dimensions soient inférieures ou égales à 180 mm de diagonale, 9,5 mm d’épaisseur et 62 à 88 mm de largeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test du DJI Osmo Mobile 3.

