[…] Où acheter le OnePlus 9 au meilleur prix en 2021 ? […]

Le OnePlus 9 est arrivé un mois après l'excellente version Pro. Il reprend les principales caractéristiques de son aîné, mais pour un prix de lancement relativement plus abordable, fixé à partir de 719 euros. Retrouvez les meilleures offres ci-dessous.

Le fabricant chinois qui arbore le slogan « Never Settle » a espacé le lancement de ses deux flagships de l’année 2021. Le OnePlus 9 Pro est donc arrivé en premier et propose une expérience ultra premium réussi. Le OnePlus 9 classique, lui, fait l’impasse sur quelques éléments un peu trop haut de gamme pour justement se concentrer sur l’expérience utilisateur tout en réduisant la facture.

Où acheter le OnePlus 9 ?

Le OnePlus 9 est disponible à 719 euros pour la version 8+128 Go et à 819 euros pour la version 12+256 Go chez la majorité des e-commerçants. Découvrez toutes les offres en consultant le tableau ci-dessous.

Tout savoir sur le OnePlus 9

Comme dit précédemment, le OnePlus 9 ne se veut pas aussi premium que le modèle Pro, il a donc fait quelques concessions. La dalle est toujours AMOLED avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, avec toutefois une définition Full HD+ — à la place du QHD+ — et une diagonale plus petite — passant de 6,7 à 6,55 pouces. L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés, mais il a la particularité d’être extrêmement bien calibré, avec une luminosité maximale excellente et une température des couleurs qui se rapproche de la perfection.

En revanche, inutile d’être « Pro » pour être équipé du meilleur en termes de performances. Le OnePlus 9 se dote alors lui aussi du surpuissant Snapdragon 888, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle choisi, et respectivement avec un espace de stockage UFS 3.1. 2-lane de 128 ou 256 Go. Avec une telle configuration, le tout récent smartphone de OnePlus est capable de répondre à tous les usages en 2021, en passant des jeux 3D les plus gourmands à une expérience utilisateur parfaitement fluide. Cette dernière est par ailleurs très agréable avec l’interface Oxygen OS basée sur Android 11. De même pour l’autonomie, car le OnePlus 9 embarque la même batterie de 4 500 mAh que le 9 Pro. L’autonomie est correcte, mais on apprécie surtout la charge rapide jusqu’à 65 W pour récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. La charge sans fil jusqu’à 15 W est également de la partie.

Pour la photo, on remarque encore une fois les améliorations dues au partenariat avec Hasselblad, l’entreprise qui a équipé les astronautes ayant marché sur la Lune en 1969. Les photos sont de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout, mais on aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, ce dernier étant réservé au modèle Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 9.