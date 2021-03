Le tant attendu OnePlus 9 Pro est enfin disponible, mais où l’acheter ?

Le OnePlus 9 Pro est un smartphone qui marque définitivement le vrai passage au premium pour le fabricant chinois. Il vient tout juste d'être commercialisé, alors vous vous demandez sûrement où vous pouvez le trouver au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

OnePlus avait fait une première tentative sur le segment très premium avec son 8 Pro, mais comme d’habitude la partie photo était un peu trop en retrait pour prétendre égaler les meilleurs smartphones du marché. Pour son OnePlus 9 Pro, le constructeur chinois tente alors de corriger le tir en nouant un partenariat avec Hasselblad. Les efforts sont bien présents, ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’on lui a attribué la note de 9/10.

Où acheter le OnePlus 9 Pro ?

Dès aujourd’hui, le OnePlus 9 Pro est disponible à partir de 919 euros pour la version 8+128 Go, rajoutez ensuite 80 euros supplémentaires pour le modèle 12+256 Go. Vous noterez donc que le marque chinoise a souhaité conserver un prix de lancement inférieur à la barre symbolique des 1 000 euros.

Tout savoir sur le OnePlus 9 Pro

De prime abord, ce nouveau OnePlus 9 Pro semble assez similaire à son prédécesseur. Le format du téléphone est toujours aussi imposant avec une diagonale d’écran dépassant les 6,7 pouces, mais le gabarit a encore une fois le mérite de rester sous la barre des 200 grammes. Il est même 2 grammes plus léger que le OnePlus 8 Pro. Les bords incurvés sont toujours là et ont été repensés pour éviter de faire des manipulations non voulues lorsque l’on a le smartphone en main.

En apercevant le dos du 9 Pro, on aperçoit définitivement une grosse différence avec l’ancien modèle haut de gamme de la marque chinoise. Le module photo n’est plus disposé de façon rectiligne au centre et prend la forme d’un rectangle dans le coin gauche. On remarque très rapidement le logo Hasselblad en surbrillance, l’expert en photo partenaire de OnePlus.

L’appareil se compose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un objectif téléphoto de 8 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Ce qu’on apprécie, c’est l’effort de proposer une colorimétrie cohérente entre les différents capteurs, sans oublier une mise au point très convaincante. Il manque encore un peu de polyvalence et de netteté dans les angles pour prétendre égaler un Samsung Galaxy S21 Ultra par exemple, mais on s’en rapproche enfin.

Pour en revenir à son écran, il faut savoir que OnePlus réalise un véritable coup de maître. En plus d’être très lumineuse avec des couleurs fidèles à la réalité (paramétrables depuis les options, la dalle de son OnePlus 9 Pro est AMOLED, avec une définition QHD+ de 3 120 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement allant de 1 Hz à 120 Hz, donc adaptatif. Son calibrage permet par ailleurs de supporter les spectres sRGB et Display P3, mais aussi le HDR10+.

Un smartphone aussi haut de gamme en 2021 se doit évidemment d’intégrer la puce la plus puissante du côté de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5 selon le modèle choisi. Cette configuration est tout simplement la plus performante du monde Android à l’heure où nous écrivons ces lignes, avec la promesse de lire tous les jeux 3D du moment avec des graphismes poussés au maximum. L’expérience utilisateur sera bien entendu parfaitement fluide, et d’autant plus agréable avec la nouvelle mise à jour de l’interface Oxygen OS basée sur Android 11.

L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 4 500 mAh bien gérée grâce à un processeur qui gère très bien sa puissance et sa déperdition potentielle d’énergie, ainsi que l’écran adaptatif pouvant descendre jusqu’à 1 Hz. Comptez donc une bonne journée d’utilisation, mais on imagine difficilement quelqu’un tomber en panne avec les systèmes très efficaces de charge qu’il propose. En filaire à 65 W, vous pourrez récupérer 80 % en 20 minutes, et 100 % en 30 minutes. En sans-fil à 50 W, c’est seulement 45 minutes pour recharger entièrement le OnePlus 9 Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 9 Pro ou de visionner la vidéo ci-dessous.