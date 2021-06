Le prix de la petite enceinte connectée Google Nest Mini perd 20 euros

Elle a beau avoir été lancée en 2019, l'enceinte connectée Google Nest Mini reste, encore aujourd'hui, l'une des meilleures références pour qui souhaite un petit modèle pas encombrant qui ne manque pas de puissance. Son prix est lui aussi réduit, puisque le Google Nest Mini passe de 59,99 euros à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Celles et ceux qui recherchent une petite enceinte connectée peu coûteuse, mais qui propose une belle puissance pourront sans souci se tourner vers le Google Nest Mini. Ce dernier constitue une belle entrée dans l’univers des objets connectés sous Google Assistant, qui reste tout de même le champion des assistants vocaux aujourd’hui. Déjà affiché à un prix plutôt contenu au départ, le Google Nest Mini bénéficie actuellement d’une promotion de 20 euros.

Les avantages du Google Nest Mini

Un format compact

Google Assistant toujours aussi efficace

Un bon rendu sonore

Initialement disponible à 59,99 euros, le Google Nest Mini est désormais vendu à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Une petite enceinte connectée discrète, mais puissante

Le Google Nest Mini arbore ce revêtement en tissu typique des objets connectés de la firme de Mountain View, qui a en plus utilisé du plastique recyclé dans la conception de cette petite enceinte. Avec son design simple et épuré en forme de galet, le Nest Mini se fondra aisément dans tous les intérieurs, qu’il soit posé sur une table de chevet, sur un bureau ou même fixé sur un mur grâce à son encoche située au dos.

Outre son format compact, le Google Nest Mini a un autre atout, et pas des moindres : sa qualité sonore. Google y a intégré deux basses plus puissantes que sur le modèle précédent, le Google Home Mini. Ici, on a droit à un son clair et naturel, d’une puissance plutôt étonnante pour ce petit format, mais on ne va certainement pas s’en plaindre. Pour régler le volume, il vous suffira d’appuyer sur les surfaces tactiles ; les LEDs vous permettront de connaître la puissance sonore ainsi sélectionnée.

Un assistant toujours disponible

Qui dit Google, dit forcément intégration de son assistant vocal que l’on ne présente plus. Google Assistant vous obéira à la voix pour vous renseigner sur l’actualité, la météo, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson. Si vous possédez des objets connectés chez vous, type ampoules connectées ou autres enceintes, vous pourrez également les contrôler grâce au Google Nest Mini. Il vous faudra, pour cela, télécharger l’application mobile Google Home. Autre bon point : le Nest Mini est capable de traiter localement, et sans connexion Wi-Fi, certaines de vos demandes, grâce au machine learning. Pratique si des coupures interviennent sans prévenir, puisque l’enceinte, qui profitera d’un apprentissage automatique, pourra quand même vous obéir.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Nest Mini.

Pour comparer le Google Nest Mini

