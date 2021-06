Ce PC portable gaming Lenovo Ideapad 3 est en promotion chez Cdiscount

Avec sa coque robuste, sa fiche technique polyvalente et son écran de 15,6 pouces, ce Lenovo 15ARH05 est un PC portable intéressant qui le devient encore plus en ce moment en étant proposé à 799,99 euros au lieu de 1 099 euros.

Que ce soit pour la bureautique, le multimédia ou qu’il s’agisse de jeux vidéo compétitifs comme occasionnels, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ARH05 possède plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer. Assez onéreux, il est aujourd’hui en promotion à moins de 800 euros sur Cdiscount.

Les atouts du Lenevo Ideapad 3 15ARH05

L’écran Full HD de 15,6 pouces à 120 Hz

Son processeur AMD Ryzen 7

La garantie constructeur d’une durée de 2 ans

Initialement affiché à 1099 euros, le Lenevo Ideapad 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Cdiscount, soit une remise immédiate de 35 %.

Un pc gaming abordable

Contrairement à la gamme Legion, le Lenevo Ideapad mise sur la polyvalence avec un prix plus attractif. Il possède un design élégant avec un boîtier robuste noir et une finition extérieure bleu. Il profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2,2 kg et son écran d’une diagonale de 15,6 pouces. Il sera donc peu encombrant lors de vos déplacements. La dalle affiche une définition Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels, ce qui permet une bonne densité d’affichage.

Ce PC portable s’appuie sur la puce AMD Ryzen 7 4800H, avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Parfait pour les joueurs

Mais il est avant tout pensé pour le gaming. En effet, ce laptop offre un taux de rafraîchissement de 120 HZ, parfait donc pour les joueurs et joueuses. Les images seront nettes et sans latences. De plus, vous pourrez compter sur l’apport d’une carte GTX 1650 Ti pour jouer à des jeux type FPS, dans de bonnes conditions mêmes si les jeux plus demandeurs en termes de ressources risquent d’être limités.

Jusqu’au clavier, le Ideapad Gaming 3 a été conçu pour les joueurs, avec une course des touches de 1,5 mm pour un meilleur contrôle et un rétroéclairage bleu pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage. Lors de vos sessions de jeux, vous pourrez profiter des haut-parleurs stéréo doté de la technologie Dolby Audio favorisant l’immersion.

Plus de réactivité

Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système. Par rapport à un disque dur standard, il est plus rapide avec des délais de chargement brefs et une exécution sans latences. Si certains peuvent ne pas trouver cela suffisant, sa capacité de stockage peut héberger une bonne partie de vos données.

Pour finir, côté connectique, le Ideapad 3 15ARH05 dispose d’un port USB Type-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI, ainsi qu’un port jack 3,5 mm. Enfin, concernant l’autonomie, ce modèle offre une bonne batterie de 45 Wh et propose environ 7 heures d’autonomie en usage classique.

Le Lenovo Ideapad 3 Gaming face à ses concurrents ?

