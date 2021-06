RED by SFR : le forfait 20 Go est à 5€/mois et le 130 Go à moitié prix

RED by SFR renouvelle en ce moment ses offres sans engagement via l'opération "BEST of RED". Cet événement propose des réductions sur l'ensemble de ses forfaits mobiles, que ce soit en 4G ou en 5G. Et c'est toujours sans engagement.

RED by SFR casse une nouvelle fois les prix de ses forfaits mobile en relançant son opération « BEST of RED » valable jusqu’à la fin de ce week-end. Si vous souhaitez profiter d’un forfait mobile 4G ou 5G jusqu’à 130 Go, sans engagement, à partir de 5 euros par mois et sans prix qui augmente au bout d’un an.

Les caractéristiques des forfaits RED

Les appels/SMS/MMS illimités

Jusqu’à 130 Go en France et 15 Go en Europe

Sans engagement et sans prix qui double après un an

Jusqu’à dimanche 13 juin à minuit, RED by SFR baisse les prix de ses trois forfaits 4G : 20 Go à 5 euros par mois (au lieu de 10 euros) ; 60 Go à 8 euros par mois (au lieu de 15 euros) et 130 Go à 12 euros par mois (au lieu de 25 euros). Pour la 5G, seul le forfait 130 Go est disponible et il est à seulement 17 euros par mois au lieu de 30 habituellement.

Les forfaits RED, c’est quoi ?

Les forfaits RED disposent du réseau mobile de SFR en France. Ils sont sans engagement et proposent les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. Vous pouvez même piloter votre forfait et obtenir une assistance si nécessaire via l’application RED & Moi afin de gérer ses options.

De la data adaptée à chacun

130 Go, c’est l’une des enveloppes 4G ou 5G proposées chez RED by SFR. Ce forfait est donc pensé pour répondre à vos besoins numériques sans crainte d’être limité. Il est en effet tout indiqué si votre consommation de data mobile est importante ou si vous souhaitez en faire profiter votre famille et ami grâce au partage de connexion. La 5G est accessible uniquement avec ce dernier forfait pour 5 euros de plus par mois. Si vous bénéficiez d’un mobile compatible, vous pourrez alors profiter d’une connexion ultra rapide pour l’ensemble des services numériques de votre quotidien. Cela passe par les applications de vidéo à la demande ou même le jeu en streaming qui se démocratise toujours plus sur mobile ces derniers temps.

Pour les moins gourmands en data, on retrouve aussi les forfaits 20 Go et 60 Go respectivement à 5 et 8 euros par mois. Depuis l’Europe et les DOM, vous aurez droit à 6 et 9 Go, quand le forfait le plus cher monte jusqu’à 15 Go. Cela vous permettra d’avoir toujours un peu de data disponible à l’étranger.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

