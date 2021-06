Tous les smartphones de Google sont en promotion (Pixel 4a, 4a 5G et 5)

Les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 sont d'excellents smartphones, notamment réputés pour leur grande qualité photo malgré leur prix contenu. C'est aujourd'hui le bon moment d'en acheter un, puisqu'ils sont actuellement tous en promotion à la Fnac, chez Darty et sur Boulanger.

Les smartphones de Google n’ont pas pour habitude de baisser leur prix, mais aujourd’hui les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 n’échappent pas à la force des promotions chez les principaux revendeurs français. Les remises peuvent aller de 30 à 50 euros selon le modèle choisi, soit jusqu’à 10 % de réduction.

Les smartphones de Google en promotion

Pixel 4a à 319 euros au lieu de 349 euros chez Fnac, Darty et Boulanger

à 319 euros au lieu de 349 euros chez Fnac, Darty et Boulanger Pixel 4a 5G à 449 euros au lieu de 499 euros chez Fnac, Darty et Boulanger

à 449 euros au lieu de 499 euros chez Fnac, Darty et Boulanger Pixel 5 à 579 euros au lieu de 629 euros chez Fnac, Darty et Boulanger

Pixel 4a : le meilleur en photo de sa catégorie

Le Pixel 4a propose de fines bordures tout autour de l’écran avec la présence d’un poinçon pour dissimuler une caméra. La dalle, OLED affichant une définition Full HD+, profite d’une bonne luminosité, mais le plus agréable reste toutefois sa petite diagonale de 5,8 pouces qui tient bien en main.

Au dos, on retrouve un capteur d’empreintes digitales plutôt réactif et, surtout, le module photo. C’est en effet le principal atout de ce Pixel 4a. Son capteur 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,7 et associé à un flash LED capture des clichés tout simplement remarquables pour cette gamme de prix. Il ne jouit pas d’une grande polyvalence, mais de nombreuses fonctionnalités sont là pour varier les plaisirs, comme le joli mode HDR, l’excellent mode portrait ou encore l’incroyable mode « Night Sight » qui permet de prendre de belles photos de nuit.

En ce qui concerne le reste de la fiche technique, le Pixel 4a est propulsé par un Snapdragon 730 avec 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas aussi puissant que ce que propose la concurrence sur la même gamme de prix, mais c’est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. Il ne faut juste pas être trop gourmand, comme pour l’autonomie qui en dessous de la moyenne avec une batterie de seulement 3 140 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 4a.

Les points clés du Pixel 4a

Un petit écran OLED de 5,8 pouces

De belles photos, de jour comme de nuit

Les performances suffisantes du Snapdragon 730

Au lieu de 349 euros habituellement, le Google Pixel 4a est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros chez Fnac, Darty et Boulanger.

Pixel 4a 5G : moins compact, mais compatible 5G

Le Google Pixel 4a 5G conserve la même sobriété que la version classique du smartphone pour son design. On retrouve le même dos uni en polycabornate et le même écran OLED affichant une définition Full HD+ et poinçonné en haut à gauche. Cependant, la dalle s’étire cette fois-ci sur 6,24 pouces et non 5,8, ce qui induit un format un peu moins compact que le 4a original.

Ce gabarit un peu plus imposant a toutefois des atouts, en commençant par la batterie qui passe d’une capacité de 3 140 mAh à 3 800 mAh pour le Pixel 4a 5G. Un gain d’autonomie non négligeable, mais ce n’est pas le seul élément de la fiche technique qui vient à changer. Ce smartphone compatible 5G embarque un puissant Snapdragon 765G à la place du 730, soit le même SoC que le Pixel 5, le tout épaulé par 6 Go de mémoire vive.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule similitude avec son grand-frère. Au dos du téléphone, on retrouve le même module photo équipé de deux capteurs : un principal de 12 mégapixels (photosites de 1,4 µm, ouverture f/1,7 et stabilisation optique) et l’autre ultra grand-angle de 16 mégapixels (107 degrés, photosites de 1 µm, et ouverture f/2,2). Il tient alors la promesse de faire tout aussi bien que le Pixel 5 en photo, mais pour moins cher, avec au programme un mode Night Sight (vision de nuit) pour des portraits de nuit ou encore un mode Cinematic Pan pour des vidéos en slow motion avec un effet dramatique.

Les points clés du Pixel 4a 5G

La puissance du Snapdragon 765G

L’efficace appareil photo du Google Pixel 5

L’autonomie améliorée par rapport au 4a classique

Au lieu de 499 euros habituellement, le Google Pixel 4a 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros chez Fnac, Darty et Boulanger.

Pixel 5 : le smartphone haut de gamme

Par rapport aux autres smartphones de la gamme, le Pixel 5 est la référence premium. Il intègre donc des fonctionnalités que les Pixel 4a et Pixel 4a 5G n’ont pas, comme un taux de rafraichissement à 90 Hz pour son écran OLED. De plus, sa petite diagonale de 6 pouces implique un format très agréable en main.

Le fleuron de Google ne veut cependant pas prétendre à la toute-puissance des smartphones les plus premium et décide d’embarquer un Snapdragon 765G épaulé par 8 Go de mémoire vive. D’un côté tant mieux, car la facture est moins salée. La puissance est de toute façon déjà plus que suffisante pour répondre à tous les besoins, même les jeux 3D, et on retrouve également la compatibilité avec le réseau 5G.

Sans surprise, le Pixel 5 est évidemment un excellent photophone. Il s’équipe d’un double capteur 12 + 16 mégapixels très performant, notamment de nuit et pour capturer une cible en mouvement. C’est tout simplement le meilleur pour prendre une photo d’un animal de compagnie ou d’un enfant. De nombreux modes sont disponibles pour faire varier les plaisirs, mais on ne peut pas cacher qu’il déçoit un peu pour les selfies avec son capteur de 8 mégapixels.

Google a par ailleurs fait des efforts au niveau de l’autonomie de son smartphone haut de gamme. La batterie de 4 080 mAh du Pixel 5 est capable de tenir toute une journée, voire plus. On retrouve même un mode d’économie d’énergie extrême qui laisse choisir quelle application est essentielle ou non, tout le reste étant mis en pause. De quoi tenir jusqu’à 48 heures, selon le constructeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Google Pixel 5.

Les points clés du Pixel 5

Un excellent appareil photo

L’écran de 6 pouces, OLED et 90 Hz

La puissance élevée du Snapdragon 765G

Au lieu de 629 euros habituellement, le Google Pixel 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 579 euros chez Fnac, Darty et Boulanger.

Les autres photophones que l’on recommande

Afin de découvrir les meilleurs smartphones dédiés à la photo en ce moment, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat dédié.