Lenovo G27q-20 : cet écran PC 27 pouces à 165 Hz est 100 € moins cher

Avoir un bon écran, c'est tout aussi important qu'avoir une configuration solide pour jouer sur PC. Lenovo propose en ce moment son excellent moniteur G27q-20 conçu pour une expérience gaming optimale à 299 euros au lieu de 399 euros, en exclusivité sur le site de la Fnac.

Tout comme les ordinateurs portables, les écrans PC des différents constructeurs du marché ont commencé à se spécialiser pour une utilisation gaming. C’est le cas de Lenovo avec son G27q-20 proposant une fiche technique que beaucoup de gamers et gameuses affectionnent pour jouer dans d’excellentes conditions. Et ça tombe bien, puisque ce moniteur est disponible avec 100 euros de réduction.

Le Lenovo G27q-20 est excellent grâce à …

Sa dalle IPS d’une grande diagonale de 27 pouces

Sa définition QHD avec un taux de rafraichissement à 165 Hz

Sans oublier sa compatibilité AMD FreeSync et son temps de réponse de 1 ms

Au lieu de 399 euros habituellement, le Lenovo G27q-20 est aujourd’hui en promotion à seulement 299 euros sur le site de la Fnac, soit 25 % de remise immédiate.

Un design gaming et ajustable

Le Lenovo G27q-20 est un écran PC dédié au jeu sur ordinateur et cela se ressent directement en apercevant son design. D’un premier coup d’œil, ce moniteur pourrait paraître assez classique, avec de fines bordures sur tous les côtés, sauf en bas pour accueillir le logo de la marque et la LED indicative, mais il révèle quelques éléments propres aux jeux vidéo avec son pied arborant des veines de couleur bleue. Ce dernier est d’ailleurs ajustable en hauteur, ainsi que pivotable sur les côtés pour améliorer le confort selon vos besoins.

Une fiche technique idéale pour les gamers et gameuses

Outre l’aspect esthétique, l’écran Lenovo G27q-20 va surtout être apprécié pour ses performances. Les joueurs et joueuses seront tout d’abord enchantés par la définition QHD (2 560 x 1 440), aka le sacro-saint 1440p, pour obtenir une image finement détaillée. Le HDR est également de la partie pour améliorer le rendu avec les jeux compatibles. On retrouve ensuite un taux de rafraichissement très élevé, à savoir 165 Hz, soit 165 images par seconde. Ajoutez à tout cela la compatibilité AMD FreeSync et vous aurez une image nette, contrastée et sans déchirures, sans oublier le temps de réponse de seulement 1 ms qui vous permettra de réagir très rapidement à l’action.

Ce moniteur dispose également d’une entrée HDMI 2.0 et d’une entrée DisplayPort en version 1.2 afin de bénéficier du maximum des performances proposées par la dalle. On trouve également une prise casque pour brancher un casque ou des écouteurs filaires. Enfin, il faut compter sur une consommation électrique de 52 Watt maximum, ce qui est dans la moyenne des moniteurs de cette gamme.

