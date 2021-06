Pour 269 euros, vous pouvez avoir un smartphone 5G avec des écouteurs sans fil

Le Oppo Reno4 Z fait à ce jour parti des smartphones les plus abordables pour profiter du réseau 5G. Boulanger le propose dans un pack regroupant le smartphone, ainsi que les écouteurs sans fil W31 pour seulement 269 euros au lieu de 329 euros le tout, soit le prix du smartphone seul.

Bien qu’arrivé récemment sur le marché français, le constructeur Oppo a très rapidement réussi à se faire une place sur le marché des smartphones, pourtant très concurrentiel. Avec son Reno4 Z, il exploite tout son savoir-faire pour un smartphone avec une fiche technique complète, sans faire flamber le prix du téléphone. Proposé dans un coffret, il profite actuellement d’une réduction de 18 %.

Un écran 6,5 pouces à 120 Hz

Une bonne polyvalence côté photo

Et la grande puissance du Dimensity 800U

Au lieu de 329 euros, le pack de la version 8+128 Go du Oppo Reno4 Z 5G avec les écouteurs sans fil W31 est proposée pour seulement 269 euros sur le site Boulanger, soit 60 euros de réduction.

Un écran 120 Hz pour le Oppo Reno4 Z

Le Oppo Reno4 Z représente le milieu de gamme du constructeur, et offre un design avec un look borderless laissant apparaître un poinçon en haut à gauche. On retrouve ensuite un écran PS LCD de 6,57 pouces affichant une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Pas d’OLED, mais Oppo nous fait le plaisir de proposer un taux de rafraîchissement à 120 Hz offrant, ainsi, une meilleure fluidité et un confort visuel optimal.

De belles performances grâce au savoir-faire de MediaTek

Côté performance, ce smartphone est animé par le Dimensity 800U de MediaTek épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration est suffisante pour faire tourner la grande majorité des applications disponibles ainsi que quelques jeux 3D, avec parfois, tout de même quelques latences, qui se feront sentir lorsqu’on pousse les conditions graphiques à son maximum. Vous profiterez donc, d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien et d’une compatibilité 5G.

Côté autonomie, le téléphone se montre endurant et solide avec sa batterie de 4 000 mAh. Il pourra tenir une bonne journée avant de tomber en rade de batterie, selon votre consommation. Néanmoins, la marque fournit une charge rapide de 18 W, qui permet de récupérer un bon nombre de pourcentages en peu de temps.

Et un appareil photo complet

Pour finir, le Reno4 Z embarque à l’arrière, un quadruple capteur photo 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. Cela apporte une bonne polyvalence, en passant du mode portrait à l’ultra grand-angle jusqu’au zoom x2. À l’avant on retrouve deux capteurs dédiés aux selfies, respectivement de 16 et 2 mégapixels. Il n’est pas un excellent photophone et montrera vite ses limites le soir venu. En revanche, les clichés de jour sont plutôt réussis.

