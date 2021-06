Cdiscount brade cet écran PC incurvé 32 pouces et 165 Hz à moins de 200 €

Vous êtes à la recherche d'un grand écran PC au meilleur prix possible ? Alors, la référence VX3218 de la marque ViewSonic devrait vous intéresser, car pour seulement 199 euros, vous aurez une dalle Full HD de 32 pouces avec un taux de rafraichissement à pouvant aller jusqu'à 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms — sans oublier la courbure de 1500R.

Tout le monde n’a pas un budget illimité pour acheter l’écran PC dernier cri et il existe fort heureusement des références bien plus abordables qui ne sacrifient pas pour autant une fiche technique intéressante. C’est le cas que du ViewSonic VX3218 qui chute aujourd’hui sous la barre symbolique des 200 euros.

La fiche technique du ViewSonic VX3218

Une dalle LCD Full HD de 32 pouces (soit 81 cm)

165 Hz en DisplayPort (1 port) et 144 Hz en HDMI (2 ports)

Temps de réponse de seulement 1 ms et compatible AMD FreeSync

Au lieu de 219 euros dans un bon plan publié il y a deux mois, l’écran PC ViewSonic VX3218 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199 euros sur Cdiscount. C’est donc 20 euros de moins qu’en avril dernier !

Un écran au design classique, mais incurvé

Le ViewSonic VX3218 ne tire pas vraiment son épingle du jeu sur l’aspect esthétique pur. Le corps et le pied sont entièrement en plastique pour un effet assez cheap, mais on apprécie tout de même les fines bordures tout autour de la dalle. Là où l’écran se démarque de la concurrence sur la même gamme de prix, c’est au niveau de sa courbure à 1500R qui, en plus d’ajouter un élément de design distinctif, améliore grandement le confort de visionnage.

Le combo 165 Hz + 1 ms + AMD FreeSync

L’écran n’est pourtant pas très cher, mais il cumule les bons points sur sa fiche technique, avec tout d’abord un taux de rafraichissement qui peut monter jusqu’à 165 Hz si vous êtes branché via le DisplayPort, ou 144 Hz en HDMI. Dans les deux cas, vous aurez une image extrêmement fluide à l’écran pour réagir au plus vite à l’action de votre jeu préféré, d’autant plus que le VX3218 autorisera vos meilleurs réflexes avec son temps de réponse de seulement 1 ms en mode MPRT. De plus, vous apprécierez une image sans saccade ni déchirure grâce à la compatibilité de l’écran avec la technologie AMD FreeSync.

Une grande diagonale pour profiter de tous vos contenus

La dalle LCD à rétroéclairage LED (matrice active TFT) affiche une définition Full HD sur une surface de 32 pouces, soit près de 81 centimètres. Si cette longueur d’écran est idéale pour jouer sur PC, elle convient également pour regarder des films ou séries, ou tout simplement pour naviguer plus aisément sur Internet avec de nombreux onglets ouverts.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve deux ports HDMI, un Display Port et d’une entrée mini jack pour brancher un casque audio ou des écouteurs.

Pour comparer l’écran de ViewSonic

