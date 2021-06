Pour 2000 euros, vous pouvez vous offrir un PC portable équipé d’une RTX 3080

Les PC portables performants pour le jeu sont en général assez onéreux, surtout lorsqu'ils disposent de configurations imposantes. Il est assez rare de tomber sur des bons plans aussi séduisants les concernant, mais c'est pourtant le cas aujourd'hui avec deux modèles équipés de RTX 3080 qui se retrouvent avec de sacrés rabais chez Darty et la Fnac.

La pénurie internationale de composants est toujours présente malgré la baisse d’intensité de ces deniers mois . Elle touche tous les domaines de la Tech et plus particulièrement les cartes graphiques qui sont régulièrement prises d’assaut à la moindre mise en stock malgré les prix doublés, voire même triplés, sur certains modèles. Il existe cependant un secteur qui résiste à cette mouvance et c’est celui des PC portables. Dans le cas où vous souhaiteriez vous offrir une machine de jeu complète, puissante et relativement transportable, nous avons sélectionné dans ce bon plan deux modèles équipés de cartes RTX 3080 et dont les prix ont chuté drastiquement via une vente flash chez Darty et la Fnac.

Les deux laptops équipés de RTX 3080 en promotion

ACER NITRO 5

Ce modèle Acer baptisé Nitro 5 AN515-45-R6E9 se caractérise forcément par son design typé « gamer » affirmé par un châssis de couleur noire aux lignes bien marquées et anguleuses. Le système de refroidissement est pour le moins massif avec deux sorties thermiques arrière et deux autres sorties latérales évacuant l’air chaud lors du fonctionnement. Le clavier de type chiclet est entièrement RGB, paramétrable à l’envi, et dispose même d’un pavé numérique. Enfin l’écran LED IPS de 15,6 pouces dispose d’une définition QHD de 2560 par 1440 pixels en plus d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 165 Hz.

C’est aussi sous le capot que la magie opère. Acer a eu la bonne idée d’incorporer un CPU AMD Ryzen 9 5900HS, un processeur ultra véloce pour ce type d’appareil et efficace en toutes circonstances que ce soit dans les jeux ou dans les applications de créations. Il fonctionne en symbiose avec 16 Go de RAM cadencée à 3200MHz et la partie stockage est assurée par un SSD NVMe de 512 Go et d’un disque dur mécanique classique de 1 To à 5 400 Tr/min. Mais la véritable star de ce laptop n’est autre que la puce RTX 3080 de Nvidia et ses 8 Go de mémoire vidéo. Même si on n’atteint pas les performances d’une carte desktop — seulement 100 W lui sont attribués sur ce modèle — il est possible de lancer n’importe quel jeu gourmand en profitant des graphismes poussés au maximum. Pensez cependant bien à activer le mode DLSS dans les jeux compatible afin de gagner en performances ou de baisser la résolution en jeu, avec une dalle de 15,6 pouces, la différence entre le Full HD et QHD n’est pas des plus perceptible.

Forcément avec une telle configuration, la consommation d’énergie est importante et il sera difficile de jouer plus d’une heure en comptant sur la batterie. Cependant avec la technologie Optimus de Nvidia, il est possible d’économiser un maximum la batterie en passant automatiquement sur le processeur graphique intégré au processeur. En utilisation classique (hors jeu), ce Acer Nitro 5 peut tenir entre 5 et 6 heures.

MSI GP 66 Leopard

MSI a toujours été un assembleur de laptops très prolifique, améliorant sa gamme « gamer » d’année en année. Ce modèle GP66 11UH-038FR ne fait pas exception et inclus ce que le constructeur taiwanais sait faire de mieux à l’heure actuelle. À commencer par un châssis étonnamment fin et discret qui change vraiment par rapport aux modèles précédant de la gamme Léopard. Ce denier est tout de noir vêtu avec un design mat passe-partout qui pourrait très bien le faire passer pour un modèle bureautique. Mais cet aspect est trahi par un clavier RGB qui est d’ailleurs paramétrable à la touche près, mais sans pavé numérique. L’écran borderless de 15,6 pouces est quant à lui doté d’une définition Full HD (1920 x 1080) et peut aller jusqu’à une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.

L’épaisseur du laptop est d’autant plus étonnante lorsque l’on connaît la fiche technique de la bête. On retrouve en chef d’orchestre un processeur Intel Core i7-11800H octo core épaulé par 16 Go de RAM à 3 200 MHz. Concrètement, il s’agit d’un combo axé sur la performance et la polyvalence, très à l’aise en jeu ou en applications plus poussées. Il compte aussi sur un stockage SSD NVMe massif de 1 To, là où la plupart des modèles de cette gamme ne comptent que 512 Go. Évidemment, c’est la RTX 3080 qui fait la majorité de la valeur de ce laptop. Cette valeur est d’autant plus importante quand on sait que cette dernière profite d’une efficacité énergétique de 135 W. C’est d’autant plus impressionnant si l’on considère que cette puce délivre une puissance équivalente à une RTX 3060 TI classique. Forcément, avec une telle configuration, rien ne résiste vraiment au GP66 qui peut faire tourner n’importe quel titre au maximum de ses capacités et en résolution native, sans même activer le DLSS.

On apprécie aussi que la majorité de la connectique — très fournie par ailleurs — soit accessible à l’arrière du laptop et comporte un port HDMI 2.1, bien pratique pour en profiter sur un écran compatible. Enfin, la batterie ne crève pas le plafond avec 5 à 6 heures en utilisation classique — avec Optimus activé. En jeu, il ne faut pas compter plus d’une heure.

Les alternatives à ces deux modèles

