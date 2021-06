Le nouvel iMac M1 est moins cher à l’occasion des soldes d’été sur Amazon

Le nouvel iMac profitant de la puce M1 et d'un tout nouveau design ultra plat est à peine arrivé qu'il bénéficie déjà d'un plus plus bas chez Amazon dans sa version 8 Go de RAM + SSD 256 Go. Le prix passe de 1 449 à 1 368 euros - uniquement en coloris argent.

Dans l’écosystème des appareils Apple pouvant bénéficier de la fameuse puce M1, il ne manquait plus que l’iMac. C’est maintenant chose faite avec le nouvel iMac qui, en plus de bénéficier du hardware propriétaire de la marque ayant déjà fait ses preuves, multiplie les innovations de design et de fonctionnalité. Le voilà qui se retrouve déjà avec un prix moins élevé durant ces soldes d’été avec 80 euros de réduction sur son prix d’origine.

Les avantages du nouvel iMac

La puissance de la puce M1

La finesse de l’écran Super Retina 24 Pouces 4,5K

Ultra silencieux

Un système audio à 6 hauts parleur

Lancé à 1 449 euros, le nouvel iMac équipé d’une puce M1 est déjà disponible moins cher à 1 368 euros sur Amazon. Seul le coloris Argent est disponible à ce prix.

Le retour de l’iMac

Le nouvel iMac M1 d’Apple profite ainsi d’un design plus anguleux, au look plus minimaliste et beaucoup plus fin. Avec pas moins de 11,5mm, la dalle de 24 pouces fait son petit effet sur un bureau. D’ailleurs cet écran dispose d’un définition inédite de 4,5K (4480 x 2520 pixels). La luminosité maximale monte jusqu’à 500 cd/m² et la dalle est comptable TrueTone, une fonctionnalité qui permet d’adapter la température de l’affichage à l’éclairage ambiant. On retrouve toujours la webcam incrustée dans la base haute de l’écran et cette dernière passe au Full HD en plus d’un meilleur traitement de l’image. Le micro est aussi de la partie avec pas moins de 3 cellules de captation pour un rendu sonore de la voix jamais atteint sur ce type d’appareil Enfin, ce nouvel iMac met aussi l’accent sur le son avec la présence de six haut-parleurs différents, trois à gauche et trois à droite, compatibles avec l’audio spatial et Dolby Atmos.

Un finesse et une puissance permise par la puce M1

Forcément, l’apport de la puce propriétaire d’Apple est considérable par rapport à l’ancien hardware Intel. 2quipant déjà les Macbook Pro et Macbook Air, le rendement en puissance/ énergie brut par rapport à l’ancienne architecture X64 est bien plus intéressant. Apple annonce que ce nouvel iMac est 85 % plus performant dans les tâches nécessitant le processeur et deux fois plus rapide dans les tâches nécessitant le GPU. En plus du M1, cet iMac dispose de 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage au format SSD. Côté sans-fil, on retrouve aussi le Wifi 6 et le Bluetooth 5 qui équipe déjà les derniers MacBook.

Une connectique malheureusement incomplète

Choix étonnant de la part d’Apple, Les 2 ports USB au dos de l’appareil sont tous de type-C et compatibles Thunderbolt 4. Il n’y a pas non plus de port HDMI prévu, il va donc falloir prévoir un Hub compatible pour profiter d’un affichage étendu sur un autre moniteur ou brancher ses clés ou périphériques USB au format Type-A. Concernant l’alimentation, elle se fait via un connecteur magnétique propriétaire bien pratique et dont le bloc est composé d’un port Ethernet.

