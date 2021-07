Crucial MX500 : ce SDD performant de 1 To est à un bon prix pour les soldes

Crucial est un spécialiste des solutions de stockage et son SSD portable MX500 est de loin la plus populaire, avec des performances convaincantes. Il est d'ailleurs en promotion, dans sa version 1 To qui chute à seulement 89 euros sur Cdiscount alors qu'il est habituellement vendu au-delà des 100 euros.

Davantage plus solides que les disques durs classiques, les SSD sont devenus des références pour stocker des contenus, mais aussi pour réduire les temps de téléchargement. Des qualités autant appréciées pour le gaming que pour le travail. Le SSD Crucial MX500 est une référence dans sa catégorie et profite aujourd’hui des soldes d’été pour réduire son prix.

Le SSD Crucial MX500, c’est quoi ?

Des vitesses pouvant aller 560 Mo/s en lecture et 510 en écriture

Améliorée grâce à la technologie NAND 3D de Micron



Et un format plus robuste qu’un SSD classique

Auparavant proposé à plus de 100 euros, le SSD Crucial MX500 de 1 To est maintenant disponible en promotion à 89,99 euros sur Cdiscount.

Un SSD solide et durable👇

Comme tous bons SSD, Crucial propose une conception plus solide et robuste que les disques durs traditionnels. Grâce à l’absence de pièces mécaniques, le disque interne pourra mieux résister aux chocs et aux vibrations. Cela promet une durabilité plus grande.

Avec son format compact de 2,5 pouces, ce SSD Crucial MX500 pourra facilement s’intégrer à l’intérieur de votre PC portable ou votre tour PC — un format particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation. Il se logera dans votre appareil via son port SATA III, cadencé à 6 Gb/s.

Les performances du MX500

Le MX500 est capable d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Cela suffira à démarrer votre machine de manière très rapide, ainsi qu’exécuter vos logiciels sans encombre et naviguer sur Internet de façon fluide. Il s’adaptera parfaitement à vos besoins.

Enfin, doté d’une capacité de stockage jusqu’à 1 To, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Si vous avez besoin d’installer des programmes nécessitant de la réactivité, les temps de chargement seront drastiquement réduits avec ce SSD. Quant à la technologie 3D NAND, elle apportera un boost d’endurance et permettra d’économiser de l’énergie. Notez que Crucial garantit son produit 5 ans.

