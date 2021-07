Avis aux gamers, le casque Logitech G935 chute sous les 100 € pendant les soldes

Le Logitech G935 est l’une des meilleures références en matière de casques gaming du constructeur. Il était généralement proposé à un prix élevé, mais il profite aujourd'hui d’une belle réduction qui fait chuter le prix à 99,99 euros. L’occasion parfaite pour s’équiper à un prix attractif.

Si vous êtes à la recherche d’un casque spécialement conçu pour le jeu, que ce soit sur consoles ou sur PC, les références sont nombreuses. Mais s’il existe bien une marque dont l’expérience n’est plus à prouver, c’est Logitech. Elle est réputée pour proposer d’excellents périphériques que ça soit : en clavier, en tapis de souris ou même les casques. Et ça tombe bien, le G935, l’un des fleurons de la marque, est désormais beaucoup moins cher grâce à cette offre qui fait perdre 89 euros au casque.

Les points clés du casque Logitech G935

Confortable, solide et endurant

Sans fil via connexion 2,4 GHz

Synchronisation RGB

Compatible PC, Mac et consoles

Habituellement proposé à 189 euros, le casque micro Logitech G935 est disponible en promotion à 99,99 euros sur Amazon, soit 47 % de réduction.

Un design revisité

Visuellement, il est assez difficile de différencier le G935 du G933. Le changement majeur réside dans la matière. En effet, Il adopte un revêtement avec des choix de matières plus sophistiqués, comme le similicuir qu’on retrouve sur les oreillettes et la mousse de contact en haut du casque en lieu et place du tissu du G933. Concernant l’emplacement des boutons, ils sont désormais plus accessibles et gagnent en ergonomie. Pour faciliter son chargement, la batterie reste amovible et on retrouve un emplacement dédié au rangement du dongle USB dans l’une des oreillettes du casque.

Une expérience sonore ultime pour les gamers

Côté audio, le G935 propose un rendu équilibré et précis, que ce soit dans les basses ou les médiums. Seuls les aigus semblent un peu pêchés, bien qu’il n’y ait rien de dramatique. Quant au micro, il est un peu moins convaincant qu’un vrai micro professionnel, mais il conviendra dans 99 % des usages et suffira largement pour du chat en ligne.

Grâce à un logiciel dédié, le casque peut être entièrement configuré. Il est possible de régler les divers choix du casque, comme l’activation de la virtualisation 7.1, mais aussi de régler l’égaliseur du son et même la synchronisation RGB avec votre ordinateur ou vos périphériques compatibles. De plus, le logiciel permet d’affiner l’écoute grâce à plusieurs profils : front, wide ou traditionnel. Chacun y trouvera son compte, surtout si vous êtes un joueur ou une joueuse exigeante. Intégrant des transducteurs audio Pro-G 50 mm, vous serez totalement plongé dans le jeu avec un rendu sonore 3D et être plus attentif à vos ennemis.

Utilisable sur de nombreux supports

Pour finir, il est bon à savoir que ce casque ne se limite pas seulement à une utilisation pleinement PC. Le G935 est compatible également avec toutes les consoles du moment, qu’elles soient next-gen ou non, de la Playstation à la Xbox ainsi que la Nintendo Switch en couplant le dongle USB au dock ou bien en utilisant la prise mini jack. Ce casque sans fil promet une autonomie de 12 heures — pour faire durer votre partie un bon moment.

