Le très populaire clavier Logitech K400 plus est à moitié prix pendant les soldes

Avec son pavé tactile intégré et sa portée de 10 mètres, la clavier sans fil Logitech K400 est idéal pour travailler en toute aise sans avoir les yeux collés à son écran. Il bénéficie d'ailleurs d'une belle réduction sur Amazon en passant de 45 à 21 euros.

Le Logitech K400 Plus est une très bonne solution pour qui souhaite contrôler son PC à distance sur un seul appareil. Il est d’ailleurs compatible avec les appareils Android et Chrome OS. Il bénéficie d’un prix réduit sur Amazon avec une réduction de 53% sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du clavier Logitech K400 Plus

Sans-fil avec une portée de 10 mètres

Pavé tactile intégré

Moins de 500 grammes

Le clavier sans-fil Logitech K400 Plus est disponible à 21 euros sur Amazon au lieu de 44,99 habituellement.

La praticité avant tout 👇

Avec le Logitech K400 Plus, Logitech a voulu mettre en avant l’ergonomie et portabilité. Il s’agit d’un clavier fin et léger qui intègre un pavé tactile faisant office de souris pour ne plus avoir à la brancher ou la transporter en cas de besoin. La connexion à votre PC ou autre appareil compatible se fait via USB avec un dongle dédié. Ce dernier propose une portée de 10 mètres afin de pouvoir interagir à distance, l’Ideal étant d’être posé dans son canapé pour contrôler son PC branché à sa TV. Son poids de seulement 470 grammes lui permet d’être facilement transportable et est aussi pensé pour effectuer des présentations ou des conférences sans avoir à multiplier son matériel. De plus, contrairement à beaucoup d’appareils de ce genre, le K400 Plus profite de dimensions de clavier classique afin de ne pas trop changer ses habitudes.

L’apport du confort de frappe et du multimédia

Dans les points positifs, on note que le 400 Plus possède des touches au cliquetis rappelant ceux des PC portables. De plus elles sont peu bruyantes à la frappe (moins de 55 dB selon Logitech). On note aussi la présence de touches pour contrôler les fonctions contrôles multimédias avec en premier lieu le réglage du volume au-dessus du pavé tactile. Il est aussi possible de contrôler son contenu vidéo ou musical grâce à une zone prévue à cet effet sur les touches fonctions. Il est aussi possible de personnaliser certaines combinaisons de touches et mouvements sur le pavé tactile pour optimiser votre utilisation grâce au logiciel dédié.

Et question compatibilité ?

Concernant les compatibilités, le clavier fonctionne sous toutes les versions de Windows (depuis Windows 7), Chrome OS et Android (5.0 et plus). On peut donc utiliser le clavier depuis son PC, son smartphone ou sa tablette sans soucis, et de passer de l’un à l’autre. Notez que cette version n’est pas compatible Bluetooth et qu’il est seulement possible de l’utiliser via le dongle, ce dernier étant USB de type A.

Enfin Logitech annonce une durée de vie de la pile d’environs 18 mois, autant dire que vous avez du temps avant de changer celle fournie dans la boîte.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.