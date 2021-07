Le casque sans fil officiel Xbox est moins cher avec un code promo pendant les soldes

Après Sony, c'est au tout de Microsoft de sortir son propre casque audio pour Xbox et PC. Avec de bonnes prestations et une ergonomie certaines il constitue un vrai bon deal d'autant plus qu'il est encore moins chez actuellement chez Boulanger en passant de 99 à 85 euros.

Forcément après un casque signé Sony spécifique pour sa PS5, il fallait que Microsoft propose lui son propose matériel audio pour la nouvelle génération. C’est aujourd’hui chose faite avec le casque sans-fil officiel Xbox qui propose d’excellentes prestations pour un rapport qualité-prix étonnant. Il est d’ailleurs encore moins cher pendant les soldes avec 15 euros de réduction grâce à un code promo à renseigner sur la boutique en ligne de chez Boulanger.

Le casque sans fil Xbox officiel, c’est quoi ?

Léger et confortable

La double connexion Bluetooth et Xbox Wireless

Compatible Xbox et PC

Habituellement proposé au prix de 99 euros, le casque sans fil officiel Xbox est actuellement disponible à 85 euros chez Boulanger après avoir utilisé le code promo VIP15.

Baisse de prix de l’article dans le panier une fois le code promo VIP15 appliqué // source : Boulanger

Un casque audio ergonomique parfait pour jouer

Pour son casque dédié, la branche Xbox de chez Microsoft a misé sur l’ergonomie. S’il ne possède pas un design aussi marqué que son rival côté PlayStation, il arbore les couleurs de la Xbox Séries X avec un plastique noir mat et une légère touche de vert autour des écouteurs. Il s’agit d’un casque circum-aural -chaque côté englobe complètement l’oreille- avec un arceau également recouvert d’une mousse donnant un effet cuir. Il est donc très agréable à porter et nous n’avons noté aucun gène sur la longueur. Comme pour une manette, la connexion à la console se fait très facilement grâce au bouton de synchronisation.

Il dispose également d’une molette très efficace au niveau de l’oreillette qui permet de régler facilement le son à la volée. Autre innovation très pratique, il est compatible avec le système sans fil propriétaire de la Xbox, mais il est également compatible Bluetooth, et il suffit d’une pression sur le bouton de synchronisation pour passer d’un appareil à l’autre sans devoir tout configurer, c’est une très bonne idée.

Enfin il dispose également d’un micro intégré et rétractable de bonne qualité, mais qui se révèle un peu court pour les personnes ayant une tête large.

Un bon son pour qui aime les basses

Le casque Xbox ne dispose pas de système de réduction de bruit active, mais la réduction passive est tout de même convaincante. Cela permet de jouer avait un faible volume sonore, tout en entendant parfaitement les sons et la musique du jeu.

Côté son, on note un vrai souci de qualité avec un bon rendu, mais qui met peut-être l’accent sur les graves et les basses. Heureusement un égaliseur est proposé dans l’application spécifique pour Xbox et PC pour régler cela si jamais c’est un problème pour vous.

On note également que le casque est compatible avec un mode de spécialisation et de rendu 3D de l’audio via Dolby Atmos. Cela se fait par l’intermédiaire de l’achat d’une licence – car le casque n’est pas certifié- mais avec 6 mois gratuits, vous aurez largement de quoi tester ces fonctions.

La batterie intégrée au casque est capable de donner une autonomie d’une quinzaine d’heures et la recharge se fait via le port USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

