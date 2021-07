Soldes : un code promo fait chuter le prix du MacBook Air M1 à 979 euros

Ce n'est pas la première réduction que l'on aperçoit pour le nouveau MacBook Air équipé de la puce Apple M1, mais, grâce à Rakuten pendant les soldes d'été 2021, il est proposé sous la barre symbolique des 1 000 euros, soit 979 euros au lieu de 1 129 euros à son lancement grâce à un code promo.

Que ce soit pour la puissance ou l’autonomie, le MacBook Air M1 a de quoi surprendre avec son processeur maison qui a fait couler beaucoup d’encre. C’est d’ailleurs l’occasion parfaite pour l’obtenir à prix réduit avec cette remise immédiate de 150 euros sur son prix initial durant les soldes d’été 2021.

Les avantages du MacBook Air M1

Les excellentes performances de la puce Apple M1

Une autonomie endurante (plus de 15 heures)

Un ultraportable sans ventilateurs

Lancé au prix de 1 129 euros, le MacBook Air 2020 M1 avec un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 979 euros sur Rakuten via le vendeur Boulanger, en utilisant le code promo CR50 avant de valider votre commande.

Un design inchangé

Si vous souhaitiez un relooking sur ce nouveau modèle, il ne faut pas compter là-dessus. En effet, pour son MacBook Air M1, Apple reprend le même design que son prédécesseur, à savoir un châssis en aluminium et un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard. On retrouve une diagonale de 13 pouces avec un écran Retina True Tone et un poids plume de 1,29 kilo pour pouvoir le transporter partout avec vous. On peut également compter sur la présence de TouchID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul clic.

Mais avec un nouveau processeur performant

Le principal changement par rapport à la génération précédente réside sous le capot de la machine. En effet, Apple a décidé de se séparer des processeurs Intel pour prendre son envol et développer sa propre puce maison, la puce Apple M1. Elle est basée sur une architecture ARM, qui propose tout simplement des performances doublées. Selon la marque à la Pomme, son CPU de 8 cœurs promet des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois plus élevées par rapport au modèle sous Intel. Le processeur graphique est aussi jusqu’à 5 fois plus rapide. Quant à son GPU à 7 cœurs, les performances graphiques seraient multipliées par 5. Avec cette configuration, les tâches du quotidien s’effectueront sans aucun accroc, ainsi que le montage vidéo ou photo pour les créatifs. Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, annoncé également comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Cependant ce changement de processeur impose une réécriture des applications. Pour faciliter cette transition, un mode compatibilité pouvant exécuter des applications d’une architecture X86 (Intel) sera disponible. Ces applications non natives fonctionneront grâce à l’émulateur Rosetta 2. Grâce à cette technique, les logiciels s’exécuteront rapidement et sans ralentissements.

Un ultrabook qui tient sur la durée

La batterie du MacBook Air M1 est également renforcée avec la puce M1, assurant une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. L’autonomie de 49.9 Wh peut atteindre jusqu’à environ 20 heures avec un usage standard — jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil. Autant dire que c’est largement dans la moyenne haute des ordinateurs portables actuellement présents sur le marché. Vous êtes assuré de pouvoir travailler, prendre des notes ou encore regarder des contenus sans avoir besoin d’avoir une prise à portée de main. De plus, l’absence de ventilateur fait de lui le roi du silence.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Apple MacBook Air 2020 M1.

