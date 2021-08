L’excellent casque gaming G Pro X de Logitech est à -32 % sur Amazon

Si vous êtes un joueur ou une joueuse assidue à la recherche d'un casque solide avec une bonne qualité sonore, le Logitech G Pro X pourrait bien vous intéresser. D'ailleurs, il est en ce moment à son meilleur prix sur Amazon : 87,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Les casques micro occupent une place importante dans un setup gaming. Pour répondre au mieux aux exigences des joueurs et des joueuses, Logitech s’est associé à Blue afin d’améliorer la communication vocale sur son G Pro X. Ce casque offre une bonne qualité sonore et devient plus abordable grâce à une remise immédiate de 32 %.

Ce qu’il faut retenir du casque G Pro X de Logitech

Un design confortable et solide ;

Un micro de qualité ;

Un bon rendu sonore en bonus : Surround 7.1 ;

La personnalisation via le logiciel Logitech G Hub.

Habituellement proposé au prix de 129,99 euros, le casque filaire gaming Logitech G Pro X est désormais en promotion à 87,99 euros sur le site d’Amazon. C’est son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Retrouvez le Logitech G Pro X à 87,99 € sur Amazon

Un casque taillé pour le gaming

Logitech compte parmi les meilleurs sur le marché en matière d’accessoires high-tech destinés au gaming. La preuve en est avec son casque G Pro X. Ce modèle à la particularité d’avoir été conçu avec les professionnels eSport afin de répondre au mieux aux besoins des gamers et des gameuses, pros comme occasionnels.

Ce casque embarque donc deux transducteurs de 50 mm qui offrent un environnement sonore riche, clair et précis, même dans les basses. Le G Pro X supporte également la technologie DTS Headphone:X 2.0, qui apporte le son Surround 7.1, compagnon idéal lors de vos sessions de jeux. Il est possible de configurer l’ensemble via le logiciel Logitech G Hub. Vous pourrez télécharger des profils d’égalisateur audio réglés par des professionnels, ou même y intégrer les vôtres.

Confortable et durable avec un bon micro

Concernant le design, comme à son habitude, Logitech s’est assuré du confort et de la solidité de son casque pour une utilisation sur plusieurs heures. On retrouve ainsi un casque filaire circum-aural avec un arceau en aluminium, un bandeau en acier et un rembourrage en mousse à mémoire de forme, que l’on retrouve au niveau des oreillettes en similicuir. Ces dernières favorisent d’ailleurs l’isolation acoustique. De plus, son câble de 2 mètres sera aussi très pratique pour pouvoir jouer sans être restreint.

Enfin, ce casque est pourvu d’un micro de 6 mm doté d’un filtre antibruit, pour bloquer les bruits indésirables autour de vous. Il profite également de la technologie BLUE VO!CE, permettant d’ajuster sa voix pour un rendu clair et professionnel. Noté que ce casque gaming est compatible non seulement avec le PC, mais également avec les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

