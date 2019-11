Le Bose Headphones 700 est la référence pour les casques sans-fil à réduction de bruit active. Sorti il y a quelques mois, son prix n’a jamais été aussi bas sur Amazon avec une réduction de presque 85 euros.

Sorti cet été, le Bose Headphones 700 est le nouveau fer de lance de la marque américaine sur le marché des casques audio sans-fil. Avec une réduction de bruit active exemplaire et une qualité de son qui l’est presque autant, il est vite devenu une référence. Pour la Black Friday Week, son prix n’a jamais été aussi bas sur Amazon puisqu’il est disponible à 316 euros au lieu de 399.

Le Bose Headphones 700 en bref

Une qualité de son excellente

Une réduction de bruit active au top

Une autonomie d’une vingtaine d’heures

Le Bose Headphones 700 est disponible pour 316 euros sur Amazon dans sa version noire, il faudra s’acquitter de 319 euros pour la version argent et enfin, la version « Soapstone » (or rose et blanche) reste à 399 euros.

Retrouvez le Bose Headphones 700 à 316 euros sur Amazon

Le Bose Headphones 700 en détail

Après avoir trusté les premières places des tops de casques avec le QC 35 vieillissant, Bose a du se réinventer avec le Headphones 700 et il a réussi.

Niveau design, on a une apparence plutôt discrète avec des lignes fines qui lui donnent un côté très élégant avec des matériaux qualitatifs. Petit bémol, le casque n’est pas pliable et est donc parfois compliqué à ranger comparé à la concurrence. Le confort est quant à lui au rendez-vous car ce casque est assez léger (250 grammes).

Le plus important dans un casque, c’est le son, et Bose sait y faire dans ce domaine avec une expérience riche pour écouter vos meilleurs chansons sur Spotify, YouTube Music, malheureusement, aucun codec HD n’est intégré et la lecture de fichiers lossless n’apportera pas forcément beaucoup plus.

Que vous soyez dans le métro, dans l’avion ou dans n’importe quel endroit avec du grabuge, la réduction de bruit ultra efficace permettra d’éviter de se casser les tympans à cause du bébé qui pleure à côté de vous (c’est du vécu).

Casque sans-fil oblige, la connexion à un appareil se fera par Bluetooth, mais si votre appareil ne possède pas cette technologie, vous pourrez toujours brancher un câble jack sur le casque pour qu’il devienne filaire. L’autonomie nous a permis de durer entre 20 et 30 heures sans l’approcher de son chargeur USB-C.

Si vous voulez un avis plus poussé sur ce casque, rendez-vous sur notre test complet.

