Jabra Elite 65t : les célèbres écouteurs sans fil passent enfin sous les 100 euros

Après deux ans de bons et loyaux services, les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t franchissent aujourd'hui un cap : ils passent enfin sous la barre symbolique des 100 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t ne sont vraisemblablement pas une nouvelle référence du marché, puisqu’un nouveau modèle nommé 75t est venu les remplacer en début d’année 2020. Cependant, cela n’empêche pas du tout de les recommander aujourd’hui, d’autant plus lorsqu’ils chutent à moins de 100 euros pour la première fois.

En bref

Un design confortable et un maintien efficace

Une autonomie appréciable avec le boîtier de recharge

Une compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Au lieu de 179 euros au lancement, les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t sont aujourd’hui disponibles à seulement 99 euros sur Boulanger, soit une économie de 80 euros sur leur prix d’origine.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Les Jabra Elite 65t se dispensent de la mention « Active » puisqu’ils ne sont pas destinés principalement aux sportifs. Ils proposent bien une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les petites éclaboussures, mais cela ne promet rien contre la sueur lors des plus gros efforts, ou sous la pluie. Quoi qu’il en soit, ils sont toujours agréables à porter et tiennent bien en place, même lors d’une écoute prolongée.

La qualité sonore est au rendez-vous avec des aigus précis et des basses profondes. Au quotidien, l’écoute est stable grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0. De plus, ils proposent une belle autonomie de cinq heures en une seule charge, et jusqu’à 15 heures avec l’étui de recharge.

Lancés en 2018, ces écouteurs sans fil n’embarquent évidemment pas une fonctionnalité de réduction de bruit active. Cependant, l’isolation passive grâce au format intra-auriculaire est déjà suffisamment efficace pour se couper un minimum des bruits ambiants.

D’autres fonctionnalités pratiques viennent garnir le tableau : la réduction de bruit pour les appels téléphoniques ou encore leur compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour faire appel à votre assistant favori. Les oreillettes accueillent également des boutons pour contrôler la musique et les appels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet des Jabra Elite 65t dans nos colonnes.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons enfin à consulter notre notre guide des meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth en 2020.