La bonne alternative aux Xiaomi Redmi AirDots est à moins de 30 euros

Vous recherchez de bons écouteurs sans fil pas chers ? Oubliez juste un instant Xiaomi... Ceux de la marque Aukey, avec une autonomie de 25 heures et une compatibilité Bluetooth 5, sont aujourd'hui disponibles à seulement 26 euros sur Amazon.

Souvent en promotion, les écouteurs sans fil Aukey ont attiré notre attention. On vous livrera bientôt nos impressions, mais on peut d’ores et déjà dire qu’ils proposent un bon rapport qualité/prix. À vrai dire, c’est une bonne alternative aux Xiaomi Redmi AirDots pour celles et ceux qui préfèrent un design en tige comme les AirPods par exemple, avec également une plus grande autonomie pour seulement quelques euros de plus.

En bref

Bluetooth 5.0

Autonomie de 25 heures

Compatibilité Siri et Google Assistant

Les écouteurs sans fil Aukey sont aujourd’hui remisés à seulement 26 euros sur Amazon, contre une trentaine habituellement.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Les écouteurs sans fil d’Aukey arborent un design largement connu en 2020 avec cette tige qui dépasse des oreillettes. Ils sont confortables à porter et s’adaptent facilement à la morphologie de son utilisateur/utilisatrice grâce à ses embouts en silicone de différentes tailles (S/M/L).

On retrouve une zone tactile sur les écouteurs pour exécuter quelques contrôles basiques, comme répondre à un appel, mettre en lecture/pause, changer de musique ou encore faire appel à un assistant. Aukey propose en effet une compatibilité avec Siri et Google Assistant.

Il ne faut ensuite pas s’attendre à une qualité extraordinaire, mais ils délivrent tout de même un son correct pour le prix, notamment avec des basses légèrement moins prononcées que sur les Redmi AirDots. C’est largement suffisant pour écouter ses playlists Spotify au quotidien. De plus, ils sont également compatibles Bluetooth 5.0 pour une connexion plus stable et efficace.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est largement satisfaisante avec 5 heures d’écoute. Ce nombre monte jusqu’à 25 (soit 4 recharges supplémentaires) avec le boîtier. C’est 10 heures de plus que la solution pas chère de Xiaomi. Le seul bémol vient de sa connectique microUSB un peu datée de nos jours.

Notre prise en main de ces écouteurs sans fil d’Aukey sera bientôt disponible sur Frandroid. Stay Tuned !

Notre guide d’achat

Afin d’en découvrir toujours plus, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth en 2020.