AirPods 2 : les écouteurs sans fil d’Apple passent à 140 euros sur Amazon

Pas besoin de vous présenter les AirPods d'Apple, vous en voyez assez tous les jours. Ils sont disponibles à 140 euros sur Amazon au lieu de 179 euros habituellement.

Les AirPods 2 sont une référence incontournable dans le monde des écouteurs bluetooth. Ils proposent un bon rendu audio accompagné d’une intégration poussée avec les autres produits Apple, ce qui en fait les meilleurs compagnons d’un iPhone ou d’un Mac.

En bref

Ils peuvent s’appairer à d’autres appareils que les produits Apple

Une bonne expérience audio et une autonomie très convenable

Intégration native de Siri (pratique pour les SMS/iMessage)

Au lieu de 179 euros, les AirPods 2 (boîtier charge filaire) sont aujourd’hui disponibles à seulement 140 euros tout rond sur Amazon au lieu de 179,99 euros habituellement

Les AirPods 2 proposent une évolution mineure des célèbres écouteurs de la marque à la pomme. Ils sont toujours reliés au boîtier de charge et profitent de l’appareillage intelligent sur tous les produits Apple (MacBook, iPhone, Apple Watch et Apple TV).

Plus agréables à porter que des écouteurs intra-auriculaires pour la majorité des personnes, ils bénéficient d’une autonomie de 5 heures et se rechargent via le boîtier de charge fourni. Sur cette version, le boîtier se recharge avec un câble lightning, vous pouvez acheter séparément un boîtier de recharge sans fil.

Les AirPods 2 sont compatibles Bluetooth 5, comme tous les iPhone depuis 2018, afin de bénéficier surtout d’une connexion plus stable. Bien entendu, ils pourront être utilisés comme n’importe quel écouteurs Bluetooth sur des smartphones Android ou des ordinateurs Windows, mais ils perdront quelques fonctionnalités qui ont fait leur renommée (arrêt automatique de la musique, connexion bluetooth automatique, double-tap pour changer de musique etc).

Cependant, et surtout à ce prix, ce sont de très bons écouteurs qui ont en plus l’avantage de se transporter un boîtier compact plus compact que chez d’autres fabricants.

