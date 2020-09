Ce casque sans fil Marshall avec réduction de bruit est à moitié prix

Le casque Marshall Mid Active Noise Cancelling équipé du Bluetooth profite actuellement d'une belle réduction de plus de 50 %, puisqu'on le trouve à seulement 120 euros sur Amazon au lieu des 269 euros demandés au lancement. De plus, il est livré avec une belle sacoche pour en prendre soin.

Marshall profite d’une grande notoriété auprès du grand public. Ses nombreux casques audio sont un gage de qualité et on apprécie surtout ce design propre à la marque en cuir noir avec logo scintillant de reflets dorés. Son modèle Mid Active Noise Cancelling ne déroge évidemment pas à la règle et a aujourd’hui la chance d’être à moitié prix.

En bref

Le look Marshall sur les oreilles

L’autonomie de 20 à 30 h

L’ANC à petit prix

Au lieu de 269 euros, le casque sans fil Marshall Mid Active Noise Cancelling est aujourd’hui livré avec un étui de transport (avec doublure en velours) pour la modique somme de 120 euros sur Amazon. C’est tout simplement le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Il est disponible au même prix sur Cdiscount.

Le casque sans fil Marshall Mid Active Noise Cancelling profite grosso modo du même design qui a fait le succès des autres modèles de la marque. On retrouve encore une fois un revêtement en cuir noir — style peau de crocodile — qui est uniquement perturbé par la présence d’un logo doré. Léger et confortable, ce casque a également la particularité d’être pratique en voyage grâce à sa conception pliable pour prendre moins de place.

Sur chaque extrémité, on aperçoit des boutons multidirectionnels afin de contrôler facilement la musique sans sortir le smartphone de sa poche. On peut alors ajuster le volume, changer de musique ou même répondre à un appel grâce à son microphone intégré. Compatible Bluetooth, notez d’ailleurs que la portée maximale est estimée à 10 mètres environ.

La qualité sonore est ensuite une qualité importante de ce casque. Ses pilotes personnalisés permettent d’obtenir un son de qualité supérieure, pour un équilibre presque parfait entre la clarté des aigus et la profondeur des basses. Il est en revanche important de préciser que le Marshall Mid ANC est un casque supra-auriculaire, un format qui ne lui permet pas de bénéficier d’une bonne isolation passive par défaut. Heureusement, la réduction de bruit active est là pour limiter les parasites lors de l’écoute.

L’autonomie est quant à elle honorable, puisqu’elle est estimée entre 20 et 30 heures en fonction de votre utilisation. On regrette seulement sa connectique microUSB qui lui permet d’être totalement rechargé après 3 longues heures d’attente. Notez que le casque peut également s’utiliser avec un câble jack 3,5 mm (inclus) pour économiser de la batterie au quotidien.

