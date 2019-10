Installer une caméra de sécurité à votre domicile est le meilleur moyen de garder un œil sur ce qu'il se passe chez vous en votre absence. Pour cela, pas besoin de dépenser une fortune : la caméra Xiaomi Mi Home Security 360° est aujourd'hui remisée à 29 euros sur Rue du Commerce.

Xiaomi a pour habitude de rendre abordables toutes les technologies. Après les smartphones, les montres et bracelets connectés, les aspirateurs connectés, ou encore les ampoules connectées, le constructeur chinois propose depuis quelque temps sa version abordable de sa caméra de sécurité. Baptisée Xiaomi Mi Home Security 360°, elle permet de filmer en 1080p et embarque de nombreuses fonctionnalités pratiques, notamment sa compatibilité avec Google Assistant. Bref, un excellent rapport qualité/prix.

La Xiaomi Mi Home Security en bref

La définition Full HD avec une vision à 360°

Les fonctionnalités et sa compatibilité avec Google Assistant

Le rapport qualité/prix propre à Xiaomi

La caméra Xiaomi Mi Home Security 360° est aujourd’hui disponible à 29 euros sur Rue du Commerce, contre 39 euros depuis sa sortie en France. Si la réduction n’est pas appliquée automatiquement, vous devrez ajouter manuellement le code promo HB-XIAOMIOBJETCO-5 pour bénéficier de la promotion.

Note : Xiaomi ne proposant pas encore une option de sauvegarde en ligne associée à sa caméra, l’ajout d’une carte microSD est donc indispensable pour garder une trace de ce qu’il se passe chez vous.

La Xiaomi Mi Home Security en détail

La Xiaomi Mi Home Security Camera est une caméra de surveillance d’intérieur uniquement. En effet, elle ne peut pas surveiller le jardin sans la certification IP adéquate… Elle peut en revanche filmer en 1080p avec une vision panoramique à 360 degrés et propose des fonctionnalités plus que bienvenues : la détection de mouvement, la fonction « Talkback » pour passer des appels vidéos, ou encore la vision nocturne en infrarouge.

Très simple à installer, il suffit de télécharger l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android) pour relier votre nouvel appareil à votre réseau Wi-Fi et, par la même occasion, le mettre à jour. Ensuite, vous pourrez accéder en direct à ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone ou tablette. De plus, elle est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Notez que la caméra du constructeur chinois est livrée avec un câble USB de 2 mètres, ce qui est assez court. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Home Security.