C’est le moment de rendre votre maison intelligente ! Le Google Home, Home Mini, Home Max et Nest Hub baissent de prix durant cette Black Week à la Fnac et chez Darty.

Si vous souhaitez faire de votre maison ou appartement un logement « intelligent », passer par une enceinte connectée à un assistant vocal est presque indispensable. Ça tombe bien, les produits Google Home, Home Mini, Home Max et Nest Hub sont en promotion pour cette Black Week avec des baisses de prix allant de 20 à 58 % de rabais ! Il y en a pour tous les goûts.

Les produits Google Home en bref

Intégration de Google Assistant

Design réussi et discret

Bonne qualité sonore

Le Google Home est disponible à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le Google Home Mini est disponible à 24,99 euros au lieu de 59,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le Google Home Max est disponible à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le Google Nest Hub est disponible à 99,99 euros au lieu de 129,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Les produits Google Home en détail

Chacun de ces 4 produits vise un public en particulier. Le Google Home Mini, par son format miniature et son petit prix, est destiné aux personnes ne cherchant pas des performances exceptionnelles, mais juste une petite et discrète enceinte avec l’Assistant Google intégré. Tout le contraire du Google Home Max qui vise ceux voulant une enceinte performante et qui ne sont pas préoccupé par la place qu’elle prendra dans la pièce.

Le Google Home classique est l’entre-deux et vise ceux qui souhaitent une bonne enceinte avec l’assistant sans non plus chercher la puissance maximale. Enfin, le Google Nest Hub est différent puisqu’il intègre un écran, il offre une plus-value qui peut s’avérer bien pratique dans une cuisine ou dans une chambre pour regarder X ou Y contenu.

Ils possèdent tous un design élégant avec un revêtement en tissu qui permet ainsi de garder une harmonie au cas où vous disposez de plusieurs produits en même temps. L’Assistant Google n’est plus à présenter et reste toujours aussi efficace, d’autant plus si vous le couplez avec d’autres objets connectés comme des ampoules ou des prises électriques compatibles.

