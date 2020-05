Amazon, Google ou Lenovo : la sélection des meilleurs Smart Display à prix cassé

Après la déferlante des enceintes connectées, voici venir le temps des Smart Display. Plusieurs marques comme Amazon Google ou Lenovo proposent leur propre formule d'un assistant avec écran et elles sont (presque) toutes aujourd'hui en promotion. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Les Smart Display proposent une nouvelle façon d’interagir avec votre assistant préféré grâce à ce principe d’écran greffé à l’enceinte. Ils représentent aujourd’hui l’élément central d’une installation domotique pour contrôler l’ensemble de vos objets connectés d’un seul doigt.

Ils permettent également d’afficher de nombreuses informations utiles à l’écran, comme la météo ou encore les news de votre site web favori, avec même la possibilité d’afficher des photos, vidéos, etc.

Aujourd’hui, de nombreux constructeurs se sont penchés sur la question, tels que Amazon, Google ou encore Lenovo. Leurs références sont actuellement disponibles à prix très réduit. Voici les offres en un clin d’œil :

Continuez la lecture un peu plus bas pour en savoir plus sur ces différents écrans connectés.

Amazon Echo Show

L’Amazon Echo Show 5 embarque l’assistant Alexa, avec une enceinte dans le dos et un écran de 5,5 pouces à l’avant, ou de 8 pouces pour l’Echo Show 8. Il est alors possible de naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo (sauf pour YouTube et Netflix), faire défiler des photos de vacances — comme le fait un cadre photo numérique — ou tout simplement de contrôler vos objets connectés compatibles.

Il s’inscrit parfaitement dans l’écosystème Amazon et trouve tout son sens si votre entourage est également équipé des appareils de la marque.

En bref

La qualité sonore de l’enceinte

Un écran de 5,5 ou 8 pouces de bonne facture

Une intégration parfaite dans l’écosystème Amazon

Sur Amazon, on trouve aujourd’hui l’Echo Show 5 à 69 euros (au lieu de 89) et l’Echo Show 8 à 89 euros (au lieu de 129).

Google Nest Hub

Le Google Nest Hub intègre un écran de 7 pouces. Son OS a la particularité d’être extrêmement sobre et bien lisible de loin pour ne manquer aucune information affichée. Il peut lire des vidéos depuis YouTube et Netflix sans restriction, et offre même la fonctionnalité Chromecast pour diffuser du contenu depuis son smartphone.

Il permet de passer des appels via différentes applications de messagerie instantanée. Il peut également recevoir des appels en vidéo, mais ne peut participer qu’avec la voix. Dommage, le Google Nest Hub n’intègre pas de caméra à l’avant, ce qui ne lui permet pas d’utiliser Google Duo par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Google Nest Hub.

En bref

Un OS simple à utiliser

Les nombreuses fonctionnalités

La bonne qualité de son et d’affichage

Au lieu de 129 euros, le Google Nest Hub est aujourd’hui disponible à seulement 82 euros sur Rakuten (via la boutique officielle Boulanger) en utilisant le code promo RAKUTEN7 avant de procéder au paiement.

Il est également disponible à 89 euros sur Boulanger.

Lenovo Smart Clock

Le Lenovo Smart Clock est quant à lui davantage considéré comme un réveil connecté à poser sur sa table de chevet. Son écran ne fait que 4 pouces seulement, mais c’est amplement suffisant pour afficher quelques informations utiles. Il est aussi facile à utiliser que le Nest Hub vu précédemment puisqu’il intègre l’excellent OS Smart Display de la firme de Mountain View. Il embarque donc Google Assistant.

Il possède d’ailleurs un aspect très pratique : un port USB au dos permet de brancher un autre appareil, comme un smartphone par exemple. Une idée plus que bienvenue pour ne pas encombrer la prise à côté de votre lit.

N’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo Smart Clock pour en savoir encore plus.

En bref

Le format compact

Le port USB très pratique

Google Assistant avec OS Smart Display

Au lieu de 89 euros, le Lenovo Smart Clock est aujourd’hui disponible à seulement 42 euros sur Rakuten (via la boutique officielle de Boulanger) en utilisant le code promo RAKUTEN7 avant de procéder au paiement.

Il est également disponible à 49 euros sur Boulanger.

Lenovo Smart Display 8

Contrairement au modèle précédent, le Lenovo Smart Display 8 n’a pas vocation à rester auprès de votre lit. Son écran de 7 pouces est suffisamment grand pour apprécier de nombreux contenu, que ce soit dans la cuisine en suivant votre recette Marmiton, dans le salon pour diffuser du contenu vidéo ou musical via Chromecast ou encore dans l’entrée pour contrôler l’ensemble de vos objets connectés du bout des doigts.

Il tourne sous l’OS Smart Display de Google et permet même de passer des appels vidéos via Google Duo (ou autre) grâce à sa caméra frontale de 5 mégapixels. Bref, c’est l’un des plus polyvalents de cette sélection.

Rendez-vous sur notre test complet du Lenovo Smart Display si vous voulez en savoir davantage.

En bref

Un design réussi

Google Assistant intégré

De nombreuses fonctionnalités, comme le Chromecast

Au lieu de 179 euros, le Lenovo Smart Display est aujourd’hui disponible au prix inédit de 69 euros sur Boulanger. Cela représente une remise immédiate de plus de 60 % sur son prix habituel.