Engagez le robot aspirateur iRobot Roomba 965 pour 399 € au lieu de 649

Si vous voulez passer moins de temps sur vos tâches ménagères, rien de mieux qu'un robot aspirateur. La célèbre marque iRobot propose aujourd'hui son performant modèle Roomba 965 avec 250 euros de réduction sur Boulanger et Rue du Commerce.

Les robots aspirateurs de la marque iRobot font partie des meilleures références du marché. Ce ne sont évidemment pas les plus abordables pour éviter les tâches ménagères, mais force est de constater qu’ils profitent d’un bon rapport qualité/prix lorsqu’ils sont en promotion. C’est aujourd’hui le cas avec une remise de 40 % sur le Roomba 965.

En bref

5 fois plus puissant que la série 600

Très silencieux (seulement 59 db)

L’autonomie de 90 minutes

Au lieu de 649 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 965 est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Boulanger et Rue du Commerce, soit une économie de 250 euros sur son prix habituel.

Pour en savoir plus 👇

La série 900 des robots aspirateurs Roomba de chez iRobot est présentée comme 5 fois plus puissante que celles des 600. Pour cela, on trouve des fonctionnalités toujours plus intelligentes pour faire le ménage de façon efficace et efficiente, à commencer par une procédure de nettoyage très précise en 3 étapes.

Grâce à ses nombreux capteurs, le Roomba 965 est capable de se repérer et de naviguer dans les différentes pièces de votre intérieur, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt 2.0 avec localisation visuelle. Cependant, il n’est pas encore capable de monter des escaliers…

Avec ses 2 brosses en caoutchouc multisurfaces, il aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de l’environnement (tapis, moquette, sols durs, etc.). Tout est contrôlable depuis l’application iRobot Home App (disponible sur iOS et Android), du nettoyage pièce par pièce jusqu’au grand ménage complet. Sa compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa lui permet d’être aussi contrôlé à la voix.

Il est enfin endurant grâce à une autonomie estimée à 90 minutes par le constructeur. Une fois la batterie vide, il reviendra tout seul à sa station de recharge, puis reprendra le travail là où il l’avait laissé si la tâche n’est pas finie. De plus, on apprécie surtout passage silencieux qui ne dépasse pas les 59 db.

Notre guide d’achat

Pour découvrir d’autres références en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2020.