HomePod mini : l’enceinte Apple coûte 10€ de moins avec ce code promo

Apple a dit au revoir à son HomePod premier du nom, pour laisser place à une version mini plus intéressante au vu de sa fiche technique, mais surtout, moins onéreuse. Cette petite enceinte connectée devient encore plus attrayante grâce à un code promo sur Rakuten, qui fait passer son prix de 99,99 euros à 89,99 euros.

Annoncé en 2020 aux côtés des iPhones 12, la firme californienne a présenté un tout nouveau produit : le HomePod mini. C’est une enceinte connectée dans un format miniature, et contrairement à l‘HomePod classique, elle est proposée à un prix plus abordable tout en conservant une bonne puissance sonore pour son gabarit. L’enceinte mini d’Apple bénéficie en ce moment d’une réduction de 10 euros chez Rakuten.

Ses points forts

Un design mimi tout en rondeur

Une bonne qualité sonore

L’écosystème d’Apple

Au prix de 99,99 euros à son lancement, l'Apple HomePod mini est désormais disponible à 89,99 euros.

Ce produit est vendu par Boulanger.

Pour cette enceinte connectée, Apple propose un design tout en rondeur à la fois élégant et sobre. Le HomePod mini mesure à peine 8,43 cm de haut pour 9,8 cm de diamètre au plus large. Elle se fondera donc parfaitement dans n’importe quel environnement, et cela, sans être trop encombrante. Son format compact est comparable à l’enceinte Echo Dot d’Amazon.

Cependant, on retrouvera le même tissu mesh nid d’abeille que le HomePod classique. La version mini est d’ailleurs faite à partir de 90 % de plastique recyclé. Aplatis en haut, le HomePod mini est doté d’un petit cadran LED faisant apparaître la surface tactile des commandes, et un retour visuel quand on utilise Siri. Quant à son coloris, l’enceinte est disponible en blanc ou gris sidéral.

Facile à connecter

La configuration de cette mini enceinte est assez simple. Il vous suffit de brancher l’enceinte et d’approcher votre appareil Apple, pour que cette dernière le reconnaisse. Attention toutefois, de bien vérifier la compatibilité de votre produit Apple : seuls les propriétaires d’un iPhone SE, iPhone 6S ou ultérieur, d’un iPod touch (7e génération), iPad Pro et de certains autres iPad récents pourront utiliser le HomePod mini. Et il est préférable de faire la mise à jour d’iOS 14 pour se bénéficier pleinement des fonctionnalités de l’appareil. Donc si vous ne faites pas partie de la team Apple, il faudra vous diriger auprès de la concurrence.

Un son convaincant pour son gabarit

Avec ce format « riquiqui », le HomePod mini offre une puissante qualité sonore, qui se diffusera parfaitement à 360° autour de l’enceinte. Grâce aux analyses pointues de la puce S5, celle que l’on trouvait déjà dans l’Apple Watch Series 5, on retrouve un son sans saturation ni distorsion. Il est par ailleurs doté de trois micros pour recueillir chaque commande vocale, tandis qu’un quatrième se chargera d’isoler le son émis par le HomePod pour bien entendre votre voix. Vous pourrez aussi profiter d’un son stréreo pour l’acquisition d’une paire de HomePod mini.

Contrôler votre maison connectée

En plus de la musique, le HomePod mini est capable de centraliser aussi la gestion de vos objets connectés à la maison, surtout si vous n’avez pas votre iPhone à proximité. Pour ce faire, vos objets devront être compatibles avec HomeKit. Les possibilités de contrôle seront nombreuses, vous pourrez allumer ou éteindre des lumières connectées, être prévenu d’un mouvement suspect détecté par une caméra de surveillance, envoyer un message vocal aux membres de votre famille possédant un appareil Apple, localiser un objet perdu ou encore programmer un réveil.

L’assistant vocal phare d’Apple est évidemment de la partie. Encore loin d’être parfait, Siri est désormais plus efficace que le premier HomePod ou même sur iPhone. Il est assez efficace quand vous l’interpellez et réagit rapidement. Pour invoquer Siri, rien ne vaut le fameux « Dis Siri » mais on pourra aussi passer par une pression longue sur le cadran du dessus.

Pour finir, on retrouve un cordon tressé d’alimentation qui est directement scellé sur l’enceinte et un chargeur USB-C livré dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple HomePod mini.

