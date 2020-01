Asus : ce laptop équipé d’un AMD Ryzen 7 passe sous les 500 euros

Vous recherchez un ordinateur portable avec un bon rapport performances/prix ? Nous avons la solution : Darty propose l’Asus R509DA-EJ072T -- équipé du combo AMD Ryzen 7 + Vega 10 -- à 489 euros (au lieu de 849) grâce au code promo PC25.

Un ordinateur portable avec un Ryzen 5 à moins de 500 euros est déjà un bon plan. Alors avec un Ryzen 7 de deuxième génération pour le même prix, c’est encore mieux !

En bref

Son écran Full HD de 15,6 pouces

La puissance du combo Ryzen 7 + Vega 10

Ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 256 Go

Au lieu de 849 euros à l’origine, l’ordinateur portable Asus R509DA-EJ072T tombe à 489 euros grâce au code promo PC25 sur Darty, soit une remise totale de 360 euros.

En savoir plus 👇

Tout d’abord, l’ordinateur portable du constructeur Asus profite d’un design élégant avec de belles finitions métalliques. Ce n’est pas forcément un modèle de compacité avec son poids de presque 2 kg et son écran de 15,6 pouces (affichant une définition Full HD), mais il peut tout de même se faire transporter si besoin. Ensuite, on va surtout s’intéresser à sa fiche technique.

Pour moins de 500 euros, il faut avouer que ce laptop affiche un excellent rapport performances/prix grâce au combo AMD Ryzen 7 3700U cadencé à 2,3 GHz (Turbo 4 GHz) et AMD Radeon RX Vega 10. Un processeur et une partie graphique qui n’auront aucun mal à faire tourner quelques jeux gourmands, même si ce ne sera pas optimal. Pour jouer dans de meilleures conditions, vous pourrez toujours vous abonner à Google Stadia. De plus, ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 256 Go assure une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Windows 10 au quotidien.

En ce qui concerne l’autonomie, il tient un peu moins d’une dizaine d’heures selon le constructeur, mais se recharge assez rapidement grâce à son adaptateur secteur de 45 W. La connectique est également bien fournie avec 1 port USB 3.1, 2 ports USB 2.0 et 1 port HDMI.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.