Vous recherchez un ordinateur portable avec un bon rapport qualité/prix ? Nous avons la solution : l’Acer Swift 3 14 pouces équipé d’un AMD Ryzen 5 et d’un SSD de 512 Go est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Rue du Commerce, via ODR. De plus, une housse et une souris sont offertes.

Les ordinateurs portables de la gamme Swift d’Acer ne sont pas réputés pour être les plus puissants. Pour cela, il faudrait se tourner vers la gamme Nitro du constructeur. En revanche, ils profitent d’un excellent rapport qualité/prix, notamment en étant équipé du processeur AMD Ryzen 5 pour moins de 500 euros aujourd’hui.

L’Acer Swift 3 SF314 en bref

Un design élégant et compact

Un AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et SSD 512 Go

Une connectique fournie, avec même de l’USB-C

En prenant en compte l’ODR de 80 euros et le code promo SAPINFORMATIQUE, l’Acer Swift 3 de 14 pouces est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Rue du Commerce, contre 599 euros habituellement. De plus, l’ordinateur portable est livré avec une housse et une souris.

L’Acer Swift 3 SF314 en détail

L’Acer Swift 3 SF314 profite d’un design élégant avec de belles finitions métalliques. Avec son poids plume de 1,45 kg et ses petites dimensions de 32,3 x 22,8 x 1,8, il est facilement transportable au quotidien, ce qui est idéal pour celles et ceux qui se déplacent souvent. Il intègre par ailleurs un écran Full HD de 14 pouces de bonne facture, néanmoins avec des bordures assez prononcées, mais cela n’enlève rien à son charme. Il intègre même un détecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller facilement l’ordinateur.

Sa fiche technique est d’ailleurs très intéressante pour son prix aujourd’hui. Il embarque un AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2,1 GHz (Turbo 3,7 GHz) et une carte graphique AMD Radeon Vega 8 : ce qui représente l’équivalent d’une configuration avec un i5 de dernière génération couplé à une GeForce MX150, par exemple. Avec ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 256 Go, il propose par ailleurs une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 10 et pourra même faire tourner quelques jeux de votre catalogue Steam. Pour jouer à des jeux plus gourmands, vous pourrez toujours vous abonner à Google Stadia.

En ce qui concerne l’autonomie, il devrait tenir une dizaine d’heures sans problème avec sa batterie de 3 220 mAh. La connectique est également bien fournie avec 2 ports USB 3.1, 1 port USB 2.0, 1 port USB-C 3.1 et 1 port HDMI.

