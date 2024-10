La bonne affaire du week-end, c’est ce laptop HP sous AMD Ryzen à moins de 280 €

Le HP 15-fc0089nf est un modèle idéal pour celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre de se tourner vers un PC portable à prix fort, mais qui souhaitent tout de même en posséder un suffisamment efficace pour un usage essentiellement bureautique. Actuellement, ce HP 15-fc0089nf, doté d’un Ryzen 3, est proposé à seulement 279,30 euros au lieu de 399 euros chez Leclerc.

Tout le monde n’a pas les moyens (ni forcément l’envie) de s’offrir un PC portable puissant et donc très onéreux. Certains travailleurs et étudiants recherchent également une machine accessible et suffisamment efficace pour pouvoir exécuter essentiellement des tâches de bureautique. Bref, pour toutes ces personnes, il existe heureusement des laptops vraiment abordables qui proposent des configurations tout à fait suffisantes pour des usages simples. C’est par exemple le cas du HP 15-fc0089nf, que l’on trouve en ce moment à moins de 280 euros.

Les points essentiels de ce laptop HP

Une dalle TN Full HD de 15,6 pouces

Un combo AMD Ryzen 3 + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Avec Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3

Initialement affiché à 399 euros, le PC portable HP 15-fc0089nf est aujourd’hui disponible en promotion à 279,30 euros chez Leclerc.

Un PC portable léger, mais avec un grand écran

Le HP 15-fc0089nf est un PC portable qui ne pèse pas bien lourd avec son 1,59 kg sur la balance. On peut donc le transporter sans souci avec soi en déplacement, ce que les travailleurs nomades et les étudiants devraient apprécier. Côté design, HP a opté pour du classique avec un châssis noir sobre, sans fioritures. Mention spéciale d’ailleurs pour l’usage de matériaux recyclés pour la conception du laptop. Pour ce qui est de la connectique, on peut compter sur deux ports USB 3.2, un port USB-C 3.2 et un port HDMI 1.4b.

Côté écran, cet ordinateur portable embarque une dalle TN Full HD de 15,6 pouces, soit une grande diagonale pour travailler confortablement. Et grâce aux bordures assez fines qui entourent cet écran, le rapport screen-to-body s’établit à 85 %. Notez par ailleurs que si la technologie TN promet une belle réactivité, les angles de vision sont bien plus étroits que ceux promis par la technologie IPS, tandis que le rapport de contraste n’est pas aussi satisfaisant. Côté audio, on a droit à deux haut-parleurs Bang&Olufsen, une marque de confiance sur le marché du son.

Une configuration suffisante

Ne vous attendez pas à ce que ce HP 15-fc0089nf soit une machine de guerre. Avec son processeur Ryzen 3 7320U cadencé jusqu’à 4,10 GHz en mode Turbo Boost et ses 8 Go de RAM LPDDR5 soudés à la carte mère (donc non extensibles…), le PC portable ne pourra pas faire tourner des logiciels très complexes ou briller dans le multitâche, mais pour un usage bureautique simple (traitement de texte, navigation sur Internet…) et le visionnage de vidéos sur YouTube ou de séries sur les plateformes de streaming, cette configuration sera amplement suffisante. Quelques jeux légers et pas trop gourmands en ressources pourront aussi être lancés, si besoin. Un GPU AMD Radeon 610M est aussi intégré au processeur pour garantir des performances 3D minimales pour les tâches de bureautique.

Un SSD NVMe M.2 de 512 Go accompagne le tout, ce qui va nous permettre de profiter de temps de chargement considérablement réduits et de lancements rapides de la machine. Les modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 sont également de la partie. Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet une utilisation de 7 heures avant de devoir passer par la case recharge. Pour une journée de travail, mieux vaut garder le chargeur près de soi, au cas où.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.