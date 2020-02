Ce laptop Lenovo IdeaPad est équipé d’un AMD Ryzen 5 pour moins de 350 euros

Si vous recherchez un ordinateur performant et abordable, pas besoin d’aller plus loin dans votre démarche : Darty et fnac.com proposent aujourd’hui le laptop Lenovo IdeaPad S145 (AMD Ryzen 5, Vega 8 et SSD 256 Go) au prix très avantageux de 349 euros par le biais d’une vente flash, contre 579 euros habituellement.

Les ordinateurs portables abordables ne sont généralement pas les plus recommandables, pour cause d’une fiche technique bien souvent faiblarde qui gâche finalement l’expérience utilisateur. Mais ça, c’était avant la promotion sur le Lenovo IdeaPad S145 équipé du puissant processeur AMD Ryzen 5 3500U.

En bref

Un design élégant, tout en légèreté

Le combo AMD Ryzen 5 + AMD Radeon Vega 8

Une autonomie estimée à une dizaine d’heures environ

Au lieu d’un prix barré à 579 euros, le Lenovo IdeaPad S145 (14 pouces) est aujourd’hui disponible à 349 euros sur fnac.com et Darty, soit une remise de 40 % sur le tarif habituel.

Pour en savoir plus 👇

L’ordinateur portable IdeaPad S145 de Lenovo profite d’un design élégant, tout en légèreté. Il est compact grâce à son écran IPS LCD de 14 pouces affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Un format qui le rend facilement transportable donc, d’autant plus qu’il pèse seulement 1,6 kilo.

Sa fiche technique est ensuite de très bonne facture pour ce prix en promotion. On retrouve le combo AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2,1 GHz et AMD Radeon RX Vega 8 pour des performances très satisfaisantes au quotidien, le tout épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration n’aura en effet aucun mal à faire tourner quelques jeux 3D, même si les conditions ne seront pas forcément optimales. Pour jouer dans de meilleures conditions, vous pourrez toujours vous abonner gratuitement à GeForce Now, le service cloud gaming de Nvidia. De plus, il embarque un SSD de 256 Go pour faire tourner fluidement Windows 10 et lancer rapidement vos logiciels et applications.

En ce qui concerne l’autonomie, il peut tenir un peu moins d’une dizaine d’heures. Enfin, la connectique est assez classique avec 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0 et 1 port HDMI. Le port USB-C manque malheureusement à l’appel. Pour se rattraper un minimum, le Bluetooth 4.2 est tout de même de la partie afin de connecter votre casque, vos écouteurs, votre manette, ou tout autre objet sans fil compatible.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros en 2020.