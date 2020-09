Acer Chromebook 314 : le seul ordinateur à moins de 220 euros que nous recommandons

L'Acer Chromebook 314 est l'un des meilleurs ordinateurs à petit prix disponible sur le marché. Il devient encore plus intéressant grâce à cette remise de 100 euros opérée par Amazon.

Si un ordinateur portable ne vous sert qu’à faire de la bureautique légère, de la navigation web et du streaming vidéo, les Chromebook sont alors tout indiqués pour répondre à ces usages. Les ordinateurs tournant sous ChromeOS ont l’avantage de proposer un environnement fluide, dans des ordinateurs compacts avec une bonne autonomie, le tout à un prix attrayant. C’est le cas du Acer Chromebook 314 qui est en promotion sur Amazon.

L’Acer Chromebook 314 en bref

un écran 14 pouces étonnamment bon pour le prix

une autonomie qui tient facilement la journée

une expérience fluide

L’Acer Chromebook CB314-1H-C2TG bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 100 euros, faisant ainsi passer son prix à 219 euros. Malgré un tout petit prix, l’expérience proposée par ce Chromebook est particulièrement satisfaisante.

Le fonctionnement des ordinateurs Windows et ChromeOS est différent. Même si la configuration du Acer Chromebook 314 semble légère, elle est largement suffisante pour le faire fonctionner de manière fluide. En effet, ChromeOS est moins gourmand en ressources que Windows. Ainsi, cet ordinateur est équipé d’un processeur Intel Celeron N4000, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC. La puce graphique UHD Graphics 6000 vient compléter l’ensemble. Dans les faits, la bureautique légère (traitement de texte, tableur, etc.) se fait sans ralentissement, et c’est ce qui est demandé à ce type d’appareils.

L’écran qui équipe ce Acer Chromebook 314 est de très bonne facture. Celui-ci mesure 14 pouces et propose une définition de 1366 x 768 pixels. Celui-ci a l’avantage de proposer une image nette et très lumineuse. Cet ordinateur est donc un allier de choix lorsqu’il s’agit de travailler dans des environnements lumineux comme sur la terrasse d’un café. Il est aussi un très bon compagnon pour regarder des vidéos sur YouTube ou des séries sur Netflix.

Comme souvent sur les Chromebook, l’autonomie de cet ordinateur Acer est un atout important. Lors d’un usage normal, il peut fonctionner facilement pendant 10 heures durant. Ainsi, il tiendra aisément une journée sur bancs de la fac loin d’une prise électrique. Enfin, du côté de la connectique, l’Acer Chromebook CB314 intègre deux ports USB-C (dont un dédié à la charge de l’appareil), deux ports USB-A, un port microSD et une prise jack.

