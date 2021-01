Le nouveau MacBook Air M1 ne coûte pas plus de 1 000 € pour les soldes

Annoncé en fin d'année 2020, le MacBook Air M1 est le premier ultraportable d'Apple à embarquer la puce Apple M1, qui promet des performances et une autonomie décuplées. Lancé à 1 129 euros, il est désormais disponible à 999 euros grâce à une réduction doublée d'un code promo sur Cdiscount.

Apple l’avait officialisé en novembre dernier lors d’une conférence : son nouveau MacBook Air serait doté de la puce Apple M1, basée sur une architecture ARM, laquelle assurerait un gros gain de puissance et une autonomie renforcée. À l’occasion des soldes, cet ultraportable chute déjà sous les 1 000 euros.

En bref

Les excellentes performances de la puce Apple M1

Une autonomie de plus de 15h

Un ultraportable sans ventilateurs

Auparavant proposé à 1 129 euros, l’Apple MacBook Air M1 est désormais vendu à 999 euros sur Cdiscount grâce à une réduction doublée du code promo 20EUROS.

Pour en savoir plus 👇

À première vue, le design du MacBook Air M1 d’Apple ne diffère pas de son prédécesseur : on retrouvera le même châssis en aluminium et un clavier semblable. Ce MacBook intègre comme toujours un écran Retina True Tone, ici de 13 pouces, mais celui-ci a l’avantage d’être compatible avec une très large gamme de couleurs (P3), ce qui sera tout particulièrement pratique pour du traitement photo ou du montage vidéo.

Mais surtout, le principal changement se trouve à l’intérieur de la machine. La marque à la pomme s’est définitivement débarrassée des processeurs Intel Core pour les troquer contre la puce Apple M1, basée sur une architecture ARM, qui propose tout simplement des performances décuplées. Concrètement, elle intègre tous les composants, à savoir le processeur, une puce graphique, un modem et d’autres. Son CPU de 8 cœurs promet, selon la marque, une puissance 3,5 fois supérieure à un ancien modèle sous Intel. Quant à son GPU à 7 cœurs, les performances graphiques seraient multipliées par 5. Avec une telle configuration, les tâches de bureautique s’exécuteront sans aucun accroc, de même que le montage vidéo ou photo pour les créatifs.

L’autonomie a également été considérablement renforcée : en hausse de 50 % par rapport à la génération précédente, elle atteindrait une quinzaine d’heures en navigation web, et 18h en vidéo. En bref, cela vous permettra de mettre de côté le chargeur pendant votre journée de travail. Autre atout non négligeable : ce nouveau MacBook Air consomme moins que les anciens modèles, à tel point que la marque n’a pas intégré de ventilateurs. L’ultraportable sera donc très silencieux.

De plus, le passage d’une architecture X86 (Intel) à ARM impose d’opérer une réécriture des applications. Pour faciliter cette transition, un mode compatibilité pouvant exécuter des applications X86 sera disponible. Ces applications non natives fonctionneront donc grâce à l’émulateur Rosetta 2. Et cette technique est concluante : les logiciels tournent rapidement et sans ralentissements.

Enfin, notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple MacBook Air M1.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !