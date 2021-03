Voici le moins cher des PC portables équipés d’une Nvidia GeForce RTX 3060

Vous pouvez aujourd'hui profiter de la puissance d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 dans un PC portable gaming avoisinant les 1 000 euros avec le Acer Nitro AN517-52-505S. C'est une offre à ne pas rater sur Cdiscount !

Le Acer Nitro AN517-52-505S est actuellement l’ordinateur portable le moins cher du moment qui embarque une des nouvelles puces graphiques RTX de la série 3000. Cette référence pour le gaming devient aujourd’hui encore plus abordable grâce à une remise de 100 euros via une offre différée de remboursement et un code promo.

En bref

L’écran 17,3 pouces FHD à 144 Hz

Le combo i5 + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Le SSD ultra rapide d’une capacité de 512 Go

Au lieu de 1 199 euros, le PC portable gaming Acer Nitro AN517-52-505S revient aujourd’hui à 1 075 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo « 25EUROS » et prenant en compte l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 31 mars 2021. Une souris Nitro est également offerte !

Pour en savoir plus 👇

Comme vous l’aurez compris, le Acer Nitro AN517-52-505S est un ordinateur portable dédié au gaming. Il propose donc une fiche technique qui va dans ce sens, en commençant par intégrer un grand écran Full HD de 17,3 pouces qui a la particularité de proposer un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz. C’est la fluidité recherchée par tous les joueurs et joueuses du moment sur PC.

Pour jouer dans de bonnes conditions, vous pourrez ensuite compter sur un combo CPU + GPU assez puissant avec le processeur Intel Core i5 10300H cadencé à 2,5 GHz (Turbo à 4,5 GHz) et la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, sans oublier les 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, c’est l’assurance de faire tourner agréablement tous les derniers gros jeux du moment avec une belle qualité graphique, comme Cyberpunk 2077 ou encore Assassin’s Creed Valhalla.

Les temps de chargement en jeu seront par ailleurs considérablement réduit grâce à son SSD ultra rapide au format NVMe M.2, tout comme l’exécution du système d’exploitation Windows 10 Edition Familiale (préinstallé sur la machine) qui mettra seulement quelques secondes. Par contre, la capacité de stockage n’est pas énorme : seulement 512 Go.

Qui dit PC portable gaming, dit enfin autonomie à la ramasse. Le constructeur annonce une endurance d’environ 8 heures loin du chargeur, mais tablez plutôt sur un petit 4-5 heures en fonction de votre utilisation. Pour la connectique, on retrouve 3 ports USB 3.0, 1 port USB-C, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.

Pour aller plus loin

