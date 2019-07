Le Xiaomi Mi 9 a été le premier smartphone proposé en France avec le dernier SoC de la maison Qualcomm : le Snapdragon 855. Vous souhaitez l’acquérir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Annoncé pour l’Europe au Mobile World Congress 2019, le Xiaomi Mi 9 est disponible en France. Avec ce nouveau flagship killer, le célèbre constructeur chinois reste et encore et toujours un des acteurs du marché mobile les plus abordables dans le monde. En effet, cette nouvelle itération est le premier smartphone à s’équiper d’un Snapdragon 855, le dernier SoC de chez Qualcomm, mais à un prix contenu tout juste sous la barre de 500 euros lors de son lancement.

Ce n’est pas tout, car ce Mi 9 cache d’autres atouts sous sa coque. Il propose un module triple capteur 48 + 16 + 12 mégapixels très performant, la charge sans-fil Turbo Power jusqu’à 20 W pour le recharger complètement en 1h45 minutes et un système de charge rapide filaire en 27 W pour passer de 0 à 100 % en 1h. Enfin, son autonomie sera confortable (sans être extraordinaire) grâce à sa batterie de 3 300 mAh.

Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi Mi 9 ou de visionner notre vidéo ci-dessous.

Les meilleures offres

La meilleur offre pour le Xiaomi Mi 9 est sur Darty où il est proposé à 449 euros grâce à un bonus 50 euros pour la reprise d’un téléphone usagé en magasin. Chez la Fnac, les 50 euros de remise sont uniquement accessibles pour celles et ceux qui possèdent la carte « adhérents ».

Si vous ne souhaitez pas revendre votre ancien smartphone, sachez que le Xiaomi Mi 9 est disponible à 469 euros sur Cdiscount.

Ensuite, on le retrouve respectivement à 489 euros, 494 euros et 499 euros chez Rue du Commerce, Electro Dépôt et Boulanger.

Les meilleurs prix

Si les prix via l’importation peuvent être plus intéressants, il est néanmoins important de préciser que le Xiaomi Mi 9 ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur.