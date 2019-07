En plus de son petit prix, le Samsung Galaxy A10 a de quoi séduire les petites bourses avec son écran Infinity-V et son interface One UI. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Avec le renouveau de la gamme A, le géant coréen souhaite dorénavant couvrir une bonne majorité des segments du marché pour s’adapter en fonction de vos besoins, mais surtout en fonction de votre budget. Si le Samsung Galaxy A10 représente le bas du panier de la gamme, il a néanmoins le mérite d’être, à ce jour, la solution la plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’Android 9.0 Pie avec la nouvelle interface One UI.

Ce n’est évidemment pas le seul atout du téléphone. Sur de l’entrée de gamme, Samsung arrive à nous proposer un bel écran Infinity-V LCD IPS (pas d’Amoled à ce prix) de 6,2 pouces avec une définition HD+ de 1520 x 720 pixels — le tout dans un ratio 19:9. Ces caractéristiques promettent un confort suffisant pour dévorer du contenu à longueur de journée (toujours avec modération), d’autant plus que son SoC Exynos 7884 cadencé à 1,6 GHz et ses 2 Go de mémoire vive permettent aisément d’effectuer des tâches basiques (naviguer sur Internet ou regarder des vidéos sur YouTube), même s’il montrera une certaine faiblesse avec les tâches les plus gourmandes — notamment avec les jeux 3D du Play Store.

Concernant le reste de ses caractéristiques, il intègre un appareil photo principal de 13 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels et une batterie de 3 400 mAh. Seul bémol, ce Galaxy A10 propose un port micro USB, et non USB-C. En revanche, la prise jack 3,5 mm est là !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A10.

Les meilleures offres

À son lancement, le Samsung Galaxy A10 était disponible à 159 euros. La meilleure offre aujourd’hui se trouve sur Boulanger où le smartphone coréen « bon marché » est proposé à 149 euros avec un étui de protection.

Retrouvez le Samsung Galaxy A10 sur Boulanger

Ensuite, on le trouve respectivement à 152 euros et 156 euros sur Rue du Commerce et Cdiscount.

Retrouvez le Samsung Galaxy A10 sur Rue du Commerce

Retrouvez le Samsung Galaxy A10 sur Cdiscount

Pour ce qui est des enseignes Darty et Fnac, le Samsung Galaxy A10 est affiché à 159 euros, soit son prix de vente conseillé.

Retrouvez le Samsung Galaxy A10 sur Darty

Retrouvez le Samsung Galaxy A10 sur fnac.com

Les meilleurs prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur.