Commercialisé à 609 euros depuis le lancement, le modèle le plus boosté du OnePlus 7 est aujourd’hui disponible à 450 euros sur Gearbest, soit déjà une économie de 159 euros sur un smartphone haut de gamme sorti il y a quelques jours seulement.

Si le OnePlus 7 se trouve un peu (beaucoup ?) dans l’ombre de la vitrine technologique de la version « Pro », il représente tout de même une belle amélioration en comparaison de son prédécesseur. Intéressés ? Il est aujourd’hui disponible dans sa version 8/256 Go à 450 euros Gearbest grâce à une vente flash.

Alors oui, le nouveau OnePlus 7 ressemble comme deux gouttes d’eau à l’ancienne itération nommée 6T, mais force est de constater que le design reste maîtrisé. Son élégance se traduit notamment par la courbure de son dos et ses bords bien arrondis pour une bonne préhension, ainsi que par son écran borderless de 6,41 pouces affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Ce dernier a en plus le mérite d’être bien plus lumineux qu’auparavant. Encore une fois, on retrouve une encoche en forme de gouttelette sur la partie supérieure, mais celle-ci ne dérange pas à l’utilisation.

S’il ne se différencie donc pas de son prédécesseur par son look, c’est bel et bien par sa fiche technique qu’il va se démarquer. Il commence par intégrer le dernier SoC de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 855. Ajoutez les 8 Go de mémoire vive proposés sur cette version et ce OnePlus 7 est une véritable bête de puissance. Il peut faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store sans jamais hoqueter. Par ailleurs, il bénéficie enfin de haut-parleurs stéréo, ce qui change véritablement l’expérience audio, notamment en jeu ou lors de la lecture d’une vidéo sur YouTube ou autre.

Bien qu’elle ne soit pas encore irréprochable, sa partie photo s’améliore également. Elle se compose toujours d’un module double capteur, mais le principale est un IMX586 de 48 mégapixels pour bénéficier de la fameuse technique de pixel binning. Le résultat est satisfaisant, même s’il n’atteint pas la qualité des smartphones premium.

Enfin, il conserve une autonomie exemplaire avec sa batterie de 3 700 mAh bien gérée — surtout grâce aux optimisations d’Oxygen OS — et permet toujours une charge rapide efficace avec le nouveau système baptisé « Fast Charge », qui lui permet notamment de récupérer plus de 50% en 30 minutes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du OnePlus 7.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un design connu, mais maîtrisé

Un écran plus lumineux qu’auparavant

La puissance du Snapdragon 855

Les haut-parleurs stéréo

Et surtout une autonomie exemplaire couplée à un système de charge rapide très efficace

Par le biais d’une vente flash, la version 8/256 Go du OnePlus 7 est aujourd’hui affichée à 450 euros sur Gearbest, contre 609 euros sur le store OnePlus.

Retrouvez le OnePlus 7 (8/256 Go) à 450 euros