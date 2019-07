Lancé il y a un peu plus d’un mois, le Xiaomi Mi 9T n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui. Vous pouvez en effet économiser plus de 100 euros sur ce nouveau smartphone chinois aux qualités indéniables, tout en étant doté d’un rapport qualité/prix excellent. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

À l’heure d’aujourd’hui, il s’agit sans aucun doute de la plus importante baisse de prix pour le Xiaomi Mi 9T. Le modèle 64 Go passe à 264 euros avec le code promo GBMI9T500 (au lieu de 349 euros) et le modèle 128 Go passe à 282 euros avec le code promo GBMI9T800 (au lieu de 389 euros).

Le Xiaomi Mi 9T n’a qu’un seul but en tête : faire de l’ombre à la concurrence de son segment. Pour cela, il s’appuie sur l’argument de la puissance en intégrant le nouveau Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Outre lui octroyer un rapport performances/prix quasi imbattable, ce combo est tout simplement le plus performant de la sphère Android sur un smartphone dit « milieu de gamme ». À titre de comparaison, il est quasi aussi puissant qu’un Huawei P20 Pro équipé d’un Kirin 970.

Le dernier smartphone du constructeur à avoir joué la carte de la puissance était le Pocophone F1, mais ce dernier a fait beaucoup de concessions, notamment au niveau du design. Le Mi 9T n’emprunte pas le même chemin malgré son positionnement et propose un look plus original. Il commence par intégrer un bel écran de 6,39 pouces, AMOLED et borderless sur tous les côtés, où aucune encoche ni bulle ne vient gâcher le plaisir. Pour dissimuler la caméra dédiée aux selfies, on retrouve une caméra pop-up qui s’ouvre sur la tranche supérieure.

Au dos, les reflets sont d’ailleurs du plus bel effet, mais notre attention est surtout portée sur la configuration triple capteur 48 + 13 + 8 mégapixels. Il faut dire que pour le prix, sa partie photo est loin d’être décevante. On peut toujours pinailler sur des détails comme le bruit numérique en basse luminosité, mais est-ce vraiment regrettable sur un smartphone cette tranche tarifaire ? De plus, il apporte une polyvalence très appréciée avec son mode portrait, son mode ultra grand-angle et son mode macro.

Il possède enfin une autonomie monstrueuse grâce à sa batterie de 4 000 mAh, il tient deux jours sans broncher. Petit bonus : il intègre un port USB-C et une prise jack 3,5 mm.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Les performances exemplaires du Snapdragon 730

Son design original

La polyvalence de son appareil photo

Son autonomie monstrueuse

