Vous cherchez un smartphone pas cher pour la rentrée de votre enfant ? Le Nokia 5.1 Plus à 109 euros (après ODR) chez Cdiscount est idéal.

Beaucoup de parents cherchent un téléphone pour rester en contact avec leur enfant qui rentre au collège. Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans notre sélection de smartphones pour le collège (et un peu plus tard), peut-être que ce Nokia 5.1 Plus à 109 euros chez Cdiscount après ODR de 30 euros saura vous convaincre. Pour rappel, le terminal a été lancé à 229 euros l’année dernière.

C’est une très belle réduction pour ce terminal d’entrée de gamme à la fiche technique qui reste tout à fait convenable au regard de son prix : écran LCD IPS de 5,86 pouces avec une encoche et affichant une définition de 1520 x 720 pixels, un processeur octocore à 1,8 GHz, 3 Go de mémoire vive (RAM), 32 Go pour le stockage et même un double capteur photo à l’arrière de 13 + 5 mpx.

Si ces considérations techniques ne vous parlent pas trop voilà ce qu’il faut retenir : le téléphone est compact et pourra donc facilement être utilisé par un jeune ado, mais l’écran reste suffisamment pour grand pour profiter de contenus vidéo dans des conditions décentes. Ses performances sont ensuite honorables afin de pouvoir se divertir avec quelques jeux.

Comme tous les Nokia récents, il fonctionne sous Android One, cette version d’Android considérée comme pure. Pas fioritures pour une interface et une utilisation simplifiée. Ce qui est en fait également une solution adéquate pour des personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien la technologie.

En Bref

Un smartphone d’entrée de gamme

Un écran de 5,86 pouces

Relativement compact

Des performances convenables pour le prix

Conviendra très bien à un ado au collège

Le Nokia 5.1 Plus est disponible chez Cdiscount à 109 euros après application de l’offre de remboursement de 30 euros et dans la limite des stocks disponibles. Le formulaire de remboursement est disponible ici.

