À l’occasion de la rentrée, Bouygues Télécom propose une offre alléchante pour le OPPO Reno 10x Zoom sorti il y a quelques semaines. Il est disponible au prix d’achat de 189,90 euros, puis 8 euros par mois pendant 2 ans pour toute souscription au Forfait Sensation 70 Go sur deux ans grâce à un code promo.

Le OPPO Reno 10x Zoom est l’une des plus belles réussites de la marque chinoise en France. Ce téléphone, résolument haut de gamme, est capable de rivaliser avec des smartphones de marques bien implantées sur notre territoire. Le OPPO Reno 10x Zoom dispose d’une multitude de points forts comme des performances musclées ou une autonomie généreuse. Mais nous allons ici détailler deux points particulièrement différenciants de ce téléphone, qui sont le design et la photographie.

Le design le plus original de l’année ?

C’est la première chose qui frappe lorsque l’on prend le OPPO Reno 10x Zoom entre les mains : son écran AMOLED de 6,6 pouces n’est découpé par aucune encoche ou poinçon, et affiche des bordures très fines. Où se cache alors la caméra frontale ? Dans un ingénieux mécanisme motorisé, qui, lorsqu’il est déployé, fait penser à un aileron de requin. De cette manière, la caméra frontale n’est visible que lorsque l’on prend un selfie, ou au moment du déverrouillage si la reconnaissance faciale est activée.

Au dos, on retrouve une triple caméra qui ne dépasse absolument pas du châssis. Ainsi, posé sur une table, le téléphone reste stable, ce qui est assez rare pour être souligné. En revanche, OPPO a eu la bonne idée de placer une bille en céramique pour surélever légèrement ce triple module photo afin de le protéger des rayures ou des bris.

Un triple capteur arrière digne des plus grands

Parlons d’ailleurs de ce triple capteur arrière qui propose une fonctionnalité bien particulière : un zoom optique ×5 qui peut aller jusqu’à ×10 en hybride avec une perte de qualité limitée. Une prouesse rendue possible grâce à un téléobjectif de 13 mégapixels qui fonctionne à la manière d’un périscope : un miroir reflète la lumière vers l’épais objectif puis le capteur. Si le capteur était simplement placé derrière l’objectif, les caméras seraient alors proéminentes ou le téléphone serait tout simplement plus épais.

En plus du téléobjectif, le OPPO Reno 10x Zoom propose également deux autres caméras : une première avec un capteur de 48 mégapixels et une seconde dédiée à l’ultra grand-angle avec un capteur de 8 mégapixels. Ainsi, le smartphone d’OPPO est extrêmement polyvalent lorsqu’il s’agit de prendre des photos grâce à ses trois objectifs différents.

En pratique, les photos du OPPO Reno 10x Zoom sont très réussies. La colorimétrie est juste, même avec l’objectif ultra grand-angle, et les photos sont pleines de détails grâce au capteur principal. De nuit, les photos sont également très bonnes, notamment parce qu’OPPO propose un mode dédié aux photos en basse lumière qui augmente le temps de pose pour capter plus de lumière.

Disponible depuis le mois de juin, le OPPO Reno 10x Zoom est en promotion sur Bouygues Télécom à l’occasion de la rentrée, et jusqu’au 22 septembre seulement. Il profite d’une remise immédiate de 70 euros pour toute souscription à un Forfait Sensation 70 Go durant 24 mois. Cela fait tomber son prix d’achat à 189,90 euros seulement, auquel s’ajoute un étalement de paiement de 8 euros par mois pendant 24 mois grâce au code OPPO70. Et pour un euro de plus, vous pouvez profiter d’un casque JBL T450 BT d’une valeur de 50 euros.

Pour rappel, voici ce que contient le Forfait Sensation 70 Go à 30,99 euros la première année, puis 45,99 euros la seconde :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers le DOM.

Une enveloppe mensuelle de 70 Go de données.

En Europe, appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données à utiliser chaque mois.

Toute une flopée de services gratuits, tels que LeKiosk ou un accès premium à L’Équipe.

En cas de panne ou de casse du téléphone, Bouygues Télécom propose un prêt gratuit de smartphone équivalent. Avec ce forfait, Bouygues Télécom donne l’accès à une seconde carte SIM pour profiter de l’enveloppe de données mobiles sur un autre appareil, comme une tablette ou un routeur 4G. Retrouvez tous les détails de l’offre sur le site de Bouygues Télécom.